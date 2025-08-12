Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

Werbung ausblenden

Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

12.08.2025 / 15:24 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

     Company Name:                Knaus Tabbert AG
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     Sechsmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        12.08.2025
     Target price:                EUR27
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG
(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 29,00 auf EUR 27,00.

Zusammenfassung:
Wie erwartet waren die Zahlen für Q2 rückläufig J/J, obwohl die Rentabilität
einen sequenziellen Anstieg verzeichnete, da die Produktion in diesem
Zeitraum wieder vollständig aufgenommen wurde. Eine dreimonatige
Unterbrechung wirkte sich bis in den Januar hinein aus und beeinträchtigte
die Ergebnisse des ersten Quartals. Darüber hinaus gewann die im ersten
Quartal begonnene strategische Umstrukturierung im zweiten Quartal an Fahrt,
was zu einem freien Cashflow von EUR56 Mio. für diesen Zeitraum führte. Das
Management bestätigte die Umsatzprognose von rund EUR1 Mrd. für 2025, senkte
jedoch das AEBITDA-Margenziel auf den unteren Bereich der bisherigen Spanne
und strebt nun 5,0% bis 5,5% an (bisher: 5,0% bis 6,5%). Die Branche
konzentriert sich nun auf den bevorstehenden Caravan Salon im September, um
den allgemeinen Puls der Branche zu fühlen und ein besseres Bild von der
Nachfrage zu erhalten, nachdem sie die letzten Quartale damit verbracht hat,
sich an ein normalisiertes Marktumfeld anzupassen. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung, senken jedoch das Kursziel auf EUR27 (vorher: EUR29), nachdem
wir die Entwicklungen des zweiten Quartals in unsere Schätzung einbezogen
haben (Aufwärtspotenzial: 103%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus
Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 29.00 to EUR 27.00.

Abstract:
As expected, Q2 numbers were down YoY, although profitability showed a
sequential uptick with production fully back online for the period. Plus,
the initial progress in the strategic overhaul seen in Q1 picked up steam in
the June quarter leading to FCF generation of EUR56m for the period.
Management confirmed the ~EUR1bn topline guide for 2025 but narrowed AEBITDA
margin target to the lower end of the previous range now calling for 5.0% to
5.5% (old: 5.0% to 6.5%). The industry is now focused on the upcoming
Caravan Salon in September to take the general pulse of the sector and get a
better read on demand after having spent the past quarters adjusting to a
normalised market environment. We stick to our Buy rating but lower the TP
to EUR27 (old: EUR29) after factoring Q2 developments into FBe (upside: 103%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b1cef33126e2d83c72e6398d2a5cf13c

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

