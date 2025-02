Anleger an der Wall Street bleiben abwartend

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia am Mittwochabend haben sich die Investoren an den US-Börsen am Dienstag zurückgehalten. Zwar konnte der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel die moderaten Gewinne vom Wochenauftakt noch etwas ausbauen - die Aufschläge hielten sich aber in Grenzen. Nvidia-Aktien setzten dagegen die jüngste Verluststrecke fort.

Der Dow lag in den ersten Handelsminuten mit 0,3 Prozent im Plus bei 43.599 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 5.974 Zähler nach und der Nasdaq 100 verlor mit 0,6 Prozent auf 21.226 Punkte etwas mehr.