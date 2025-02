Fluglinie ANA ordert 68 Jets bei Airbus, Boeing und Embraer

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) bestellt 68 Passagierjets von Airbus , Boeing und Embraer . Der kriselnde US-Konzern Boeing soll 18 "Dreamliner"-Langstreckenjets vom Typ 787-9 und acht Mittelstreckenflugzeuge vom Typ 737-8 Max liefern, wie ANA am Dienstag in Tokio mitteilte. Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus erhält eine Festbestellung über 27 Jets vom Typ A321neo, davon 3 in der neuen Langstreckenversion A321XLR.

Zudem ordert ANA 15 Regionaljets vom Typ E190-E2 beim brasilianischen Flugzeugbauer Embraer. Der Vertrag umfasst zudem Kaufoptionen für 5 weitere Maschinen. Bei Boeing sicherte sich ANA den Zugriff auf weitere 4 Jets vom Typ 737-8 Max. Einschließlich dieser Optionen summieren sich die Bestellungen auf 77 Flugzeuge. Gemessen an den Listenpreisen entfällt der größte Teil auf Boeing./stw/tav/jha/