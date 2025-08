Cathay Pacific bestellt weitere Boeing 777X

HONGKONG (dpa-AFX) - Der US-Flugzeughersteller Boeing hat in seiner Dauerkrise eine weitere Bestellung für den modernisierten Großraumjet 777X erhalten. Die Fluggesellschaft Cathay Pacific aus Hongkong orderte 14 Exemplare in der Version 777-9, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten. Cathay Pacific übte dazu eine Kaufoption aus einem früheren Vertrag aus. Der Flugzeugtyp ist allerdings um Jahre verspätet: Erstkundin Lufthansa erwartet ihr erstes Exemplar inzwischen erst im zweiten Halbjahr 2026./stw/mis