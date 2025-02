IRW-News: Calibre Mining Corp. : Equinox Gold und Calibre Mining schließen sich zu einem bedeutenden, auf den amerikanischen Kontinent ausgerichteten Goldproduzenten zusammen

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Equinox Gold und Calibre Mining schließen sich zu einem bedeutenden, auf den amerikanischen Kontinent ausgerichteten Goldproduzenten zusammen

New Equinox Gold wird zum zweitgrößten Goldproduzenten in Kanada

23. Februar 2025 - Vancouver, BC - Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) ("Equinox") und Calibre Mining Corp. ( TSX: CXB, OTCQX: CXBMF ) ("Calibre" und gemeinsam die "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freuen sich bekannt zu geben, dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarungsvereinbarung) über einen Unternehmenszusammenschluss zum Marktpreis getroffen haben, in deren Rahmen Equinox gemäß einem gerichtlich genehmigten Plan für die Vereinbarung (die Transaktion) alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Calibre erwerben wird. Das fusionierte Unternehmen (New Equinox Gold) wird unter dem Namen Equinox Gold Corp. weitergeführt.

Equinox und Calibre werden am Montag, dem 24. Februar 2025, ab 7:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Transaktion zu besprechen. Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

Durch die Transaktion entsteht ein auf Nord- und Südamerika fokussierter, diversifizierter Goldproduzent mit einem Portfolio von aktiven Minen in fünf Ländern, das von zwei hochwertigen, langlebigen und kostengünstigen kanadischen Goldminen getragen wird. Die Greenstone-Mine (Greenstone") in Ontario hat im November 2024 die kommerzielle Produktion erreicht, während die Valentine-Goldmine (Valentine") in Neufundland und Labrador kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten steht und der erste Goldabbau für Mitte 2025 geplant ist. Gemeinsam werden diese beiden Eckpfeiler bei voller Auslastung voraussichtlich durchschnittlich 590.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Mit einer 100-prozentigen Beteiligung an Greenstone und Valentine wird New Equinox Gold zum zweitgrößten Goldproduzenten in Kanada aufsteigen

Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen im Jahr 2025 etwa 950.000 Unzen Gold produzieren wird Mitte der Prognose von Equinox für 2025 plus Mitte der Prognose von Calibre für 2025, auf Ganzjahresbasis. Beinhaltet keine Produktion aus der Goldmine Los Filos von Equinox oder der Goldmine Valentine von Calibre.

, wobei die Produktion von Valentine oder Los Filos nicht berücksichtigt ist. New Equinox Gold hat das Potenzial, mehr als 1,2 Millionen Unzen Gold pro Jahr zu produzieren, wenn Greenstone und Valentine voll ausgelastet sind. Darüber hinaus wird das kombinierte Unternehmen über einen großen Goldbestand an Mineralreserven und Mineralressourcen sowie über eine viel versprechende Pipeline an Erschließungs-, Erweiterungs- und Explorationsprojekten verfügen, die ein nachhaltiges Wachstum mit geringem Risiko ermöglichen

Gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreement erhalten die Calibre-Aktionäre 0,31 Equinox-Stammaktien für jede Calibre-Stammaktie, die sie unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion (der "Zeitpunkt des Inkrafttretens") halten (das "Umtauschverhältnis"). Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Equinox-Aktionäre und die ehemaligen Calibre-Aktionäre ca. 65 % bzw. 35 % der ausstehenden Stammaktien des fusionierten Unternehmens besitzen, und zwar auf einer vollständig verwässerten In-the-money-Basis. Die implizite Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens wird auf 7,7 Milliarden C$ geschätzt.

New Equinox Gold wird vom Fachwissen und der Erfolgsbilanz von zwei führenden Unternehmen der Branche profitieren: Ross Beaty und Featherstone Capital (Blayne Johnson und Doug Forster), die über mehrere Jahrzehnte im Bergbausektor einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre geschaffen haben und alle im Board of Directors von New Equinox Gold sitzen werden.

Strategische Überlegungen zur Transaktion

Durch die Verschmelzung von Equinox und Calibre entsteht:

- Ein großer diversifizierter Goldproduzent in Nord- und Südamerika: Potenzial für eine jährliche Goldproduktion von mehr als 1,2 Millionen Unzen aus einem Portfolio von Minen in fünf Ländern auf dem Kontinent

- Der zweitgrößte Goldproduzent in Kanada: Greenstone und Valentine, zwei neue, langlebige und kostengünstige Goldminen im Tagebau, werden bei voller Auslastung voraussichtlich zusammen 590.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren

- Erheblicher freier Cashflow: Unmittelbarer Produktionsanstieg bei rekordhohen Goldpreisen führt zu überragendem freien Cashflow, um die Verschuldung schnell abzubauen

- Außergewöhnliches Wachstumsprofil: Zusätzliches Produktionswachstum durch das Hochfahren von Valentine und eine Pipeline von Entwicklungs- und Erweiterungsprojekten

- Erhebliches Neubewertungspotenzial auf der Grundlage der Bewertung der Vergleichsunternehmen: Größere Größenordnung, geringeres Risiko, kurzfristiges Produktionswachstum und überlegener freier Cashflow im Vergleich zu den Wettbewerbern, was ein erhebliches Neubewertungspotenzial bietet

- Ein branchenführendes Team: Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und Schaffung von Aktionärswert unter der Leitung von Ross Beaty sowie Blayne Johnson und Doug Forster von Featherstone Capital, die alle im Board of Directors von New Equinox Gold tätig sein werden

Greg Smith, President und Chief Executive Officer von Equinox, erklärte: "Dieser Zusammenschluss stellt sowohl für Equinox als auch für Calibre einen transformativen Schritt nach vorne dar und bringt zwei sich ergänzende Unternehmen mit starker Produktion, Wachstumspotenzial, betrieblicher Expertise und einem gemeinsamen Engagement für einen verantwortungsvollen Bergbau zusammen. Durch die Zusammenlegung unserer Vermögenswerte, Teams und Finanzkraft schaffen wir einen führenden, auf Nord- und Südamerika fokussierten Goldproduzenten, der über eine größere Größe und Widerstandsfähigkeit verfügt und in der Lage ist, langfristig einen erheblichen Wert für unsere Aktionäre und Stakeholder zu schaffen

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Der Zusammenschluss mit Equinox bietet den gemeinsamen Aktionären eine diversifizierte Goldproduktionsbasis mit bedeutenden Wachstumsmöglichkeiten. Die Kombination von zwei neuen, langlebigen und kostengünstigen Goldminen im Tagebau, Valentine und Greenstone, wird den Grundstein für einen aufregenden neuen großen kanadischen Goldproduzenten bilden, der in der Lage sein wird, einen beträchtlichen Shareholder Value zu generieren. Ich freue mich darauf, mit dem kombinierten Team zusammenzuarbeiten, um Calibres Erfolgsbilanz in Bezug auf eine hervorragende Ausführung und die Einhaltung unserer Verpflichtungen fortzusetzen."

Vorteile für die Aktionäre

Die Kombination von Equinox und Calibre bietet beiden Aktionärsgruppen Vorteile, die auf einer eigenständigen Basis nicht verfügbar wären, darunter:

- 100%ige Beteiligung an zwei bedeutenden kanadischen Goldminen zu Beginn ihrer Lebensdauer

- Sofortige Steigerung von Produktion und Cashflow in einem Umfeld mit Rekord-Goldpreisen

- Bessere Portfoliodiversifizierung und geringeres Risiko

- Beteiligung an mehreren bedeutenden Wachstumschancen innerhalb des Portfolios

- Erhebliche Reserven und Ressourcen mit Explorations- und Erweiterungspotenzial

- Schärferes Kapitalmarktprofil mit größerer Bedeutung für Indizes und Investoren

- Gestärktes Führungsteam mit wichtigen Neuzugängen im Verwaltungsrat und im Management

- Realisierbare Synergien und Effizienzsteigerungen durch die Kombination zweier starker

Führung und Governance

Nach Abschluss der Transaktion wird das Management der kombinierten Betriebe Führungskräfte von Equinox und Calibre umfassen, wobei der derzeitige President und Chief Executive Officer von Equinox, Greg Smith, als Chief Executive Officer verbleibt und der derzeitige President und Chief Executive Officer von Calibre, Darren Hall, dem Management als President und Chief Operating Officer von New Equinox Gold beitritt.

Das Board of Directors des fusionierten Unternehmens wird aus zehn Direktoren bestehen, mit Ross Beaty als Vorsitzendem, sowie fünf weiteren Direktoren von Equinox, darunter Greg Smith, und vier Direktoren von Calibre, darunter Doug Forster und Blayne Johnson.

Ross Beaty, Vorsitzender von Equinox, erklärte: "Großartige Unternehmen werden auf einem starken Fundament und starken Teams aufgebaut. Der Zusammenschluss von Equinox und Calibre vereint zwei neue kanadische Eckpfeiler-Goldminen, Greenstone und Valentine, ein Portfolio von in Betrieb befindlichen Goldminen in Nord- und Südamerika sowie zwei hervorragende Betriebsteams und schafft damit ein führendes Goldminenunternehmen. Mit einer verbesserten Größe, Diversifizierung und Finanzkraft wird New Equinox Gold gut positioniert sein, um für seine Aktionäre einen langfristigen Wert zu schaffen. Ich freue mich sehr auf unsere Zukunft als großartiges neues großes Goldbergbauunternehmen."

Blayne Johnson, Vorsitzender von Calibre, erklärte: "Durch diesen Zusammenschluss entsteht ein bedeutender Goldproduzent mit einem soliden Fundament aus zwei brandneuen, hochwertigen und langlebigen Minen: Greenstone und Valentine. Durch diese Kombination wird New Equinox Gold zum zweitgrößten Goldproduzenten Kanadas, der in den besten Goldregionen des Landes liegt. Mit einem starken Portfolio an hochprofitablen und aussichtsreichen Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Nicaragua und Brasilien ist das Unternehmen gut für langfristiges Wachstum und eine nachhaltige Wertschöpfung für die Aktionäre positioniert. Doug und ich freuen uns darauf, weiterhin als Direktoren und Aktionäre eng mit Ross und dem kombinierten Equinox-Calibre-Team zusammenzuarbeiten, um auf der starken Erfolgsbilanz von Calibre in Bezug auf operative Exzellenz und Umsetzung für seine Aktionäre aufzubauen."

Details zur Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreements erhalten die Calibre-Aktionäre 0,31 Equinox-Stammaktien für jede Calibre-Stammaktie, die sie unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arrangements gehalten haben. Darüber hinaus werden die ausstehenden wandelbaren Wertpapiere von Calibre gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreements behandelt.

Die Transaktion wird gemäß einem gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement nach dem Business Corporations Act (British Columbia) durchgeführt. Die Transaktion bedarf der Zustimmung von 66 2/3 Prozent der von den Calibre-Aktionären abgegebenen Stimmen und 66 2/3 Prozent der von den Aktionären und Optionsinhabern von Calibre abgegebenen Stimmen, die gemeinsam als eine Klasse abstimmen, auf einer Sonderversammlung der Calibre-Aktionäre, die voraussichtlich vor dem 31. Mai 2025 stattfinden wird. Die Transaktion erfordert außerdem die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der von den Calibre-Aktionären abgegebenen Stimmen, mit Ausnahme jener Stimmen, die mit Calibre-Stammaktien verbunden sind, die von Personen gehalten werden, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holder in Special Transaction ausgeschlossen werden müssen.

Die Ausgabe der Equinox-Stammaktien im Rahmen der Transaktion unterliegt auch der Zustimmung der Equinox-Aktionäre mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung, die ebenfalls vor dem 31. Mai 2025 stattfinden soll

Führungskräfte und Direktoren von Equinox, die ca. 6,1 % der ausstehenden Equinox-Stammaktien halten, haben Stimmrechtsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich u.a. verpflichtet haben, ihre Equinox-Stammaktien zugunsten der Transaktion zu stimmen. Führungskräfte und Direktoren von Calibre, die ca. 2,1 % der ausstehenden Calibre-Stammaktien halten, haben Stimmrechtsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich u.a. verpflichtet haben, mit ihren Calibre-Stammaktien für die Transaktion zu stimmen.

Neben der Genehmigung durch die Aktionäre und das Gericht unterliegt die Transaktion den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich der kanadischen und mexikanischen Wettbewerbsgenehmigung, der Genehmigung der Notierung der im Rahmen der Transaktion auszugebenden Equinox-Stammaktien an der Toronto Stock Exchange ("TSX") und der NYSE American Exchange ("NYSE-A") sowie der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Bedingungen wird der Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal 2025 erwartet. Das Arrangement Agreement enthält die üblichen Schutzbestimmungen für Transaktionen, einschließlich gegenseitiger Treuhandklauseln, Abwerbeverbote und das Recht, mit besseren Angeboten gleichzuziehen. Darüber hinaus sind von Equinox und Calibre unter bestimmten Umständen Abfindungszahlungen in Höhe von US$ 145 Millionen bzw. US$ 85 Millionen zu leisten.

Alle Einzelheiten der Transaktion werden in den jeweiligen Management-Informationsrundschreiben von Equinox und Calibre enthalten sein, die voraussichtlich im März 2025 an die Aktionäre verschickt

Keines der im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert, und alle im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere werden voraussichtlich unter Berufung auf verfügbare Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und den geltenden Ausnahmen der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Gleichzeitige Finanzierung von Wandelschuldverschreibungen

Gleichzeitig mit dem Abschluss des Arrangement Agreements hat Calibre unwiderrufliche Zeichnungsverträge abgeschlossen, um die Emission von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt etwa 75 Millionen US-Dollar an Equinox, Vestcor Inc. und Trinity Capital Partners (zusammen die "Wandelschuldverschreibungen") abzuschließen. Die Wandelanleihen sind unbesichert, werden mit einem jährlichen Zinssatz von 5,5 % verzinst und haben eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum, wobei sie unter bestimmten Umständen vorgezogen werden können. Die Wandelanleihen können nach Wahl des jeweiligen Inhabers in Calibre-Stammaktien zu einem Preis von 4,25 C$ pro Stammaktie (jeweils eine "Wandelaktie") umgewandelt werden, was einem Aufschlag von ca. 37,5 % auf den Schlusskurs der Calibre-Stammaktien am 21. Februar 2025 entspricht. Im Falle eines Kontrollwechsels bei Calibre, der nicht auf die Transaktion zurückzuführen ist, kann der Anleihegläubiger von Calibre verlangen, innerhalb von 30 Tagen nach Vollzug des Kontrollwechsels, Rückzahlung des ausstehenden Kapitalbetrags durch Zahlung eines Betrags, der dem niedrigeren der folgenden Beträge entspricht: (x) (i) alle verbleibenden Zinsen, die auf den ausstehenden Kapitalbetrag ab dem Datum einer solchen Rückzahlung bis einschließlich des Fälligkeitsdatums zu zahlen sind, plus (ii) 100 % des ausstehenden Kapitalbetrags, und (y) (i) alle aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf den ausstehenden Kapitalbetrag bis einschließlich des Rückzahlungsdatums plus (ii) 107 % des ausstehenden Kapitalbetrags. In Verbindung mit der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen wird Calibre den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen insgesamt 0,66 Optionsscheine zum Kauf von Calibre-Stammaktien (die "Optionsscheine") pro gewandelter Aktie ausgeben. Jeder Warrant kann bis zu dem Datum, das fünf Jahre nach dem Ausgabedatum liegt, zu einem Preis von 4,50 C$ pro Calibre-Stammaktie ausgeübt werden, was einem Aufschlag von ca. 45,6 % auf den Schlusskurs der Calibre-Stammaktien am 21. Februar 2025 entspricht. Die Erlöse aus den Wandelanleihen werden für (i) die Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Transaktion und (ii) allgemeine Unternehmenszwecke bis zum Abschluss der Transaktion verwendet.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 4. März 2025 abgeschlossen und ist nicht an den Abschluss der Transaktion gebunden. Die Privatplatzierung unterliegt auch der Genehmigung durch die TSX, einschließlich der Erfüllung der Anforderungen der TSX durch Calibre. Die Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine unterliegen gemäß den Wertpapiergesetzen in Kanada einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Die Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Calibre dar, noch darf ein Angebot oder ein Verkauf von Wertpapieren von Calibre in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Empfehlungen des Verwaltungsrats

Das Arrangement Agreement wurde von den Verwaltungsräten der beiden Unternehmen einstimmig genehmigt. Die Vorstände beider Unternehmen empfehlen ihren jeweiligen Aktionären einstimmig, für die Transaktion zu stimmen.

BMO Capital Markets hat dem Board of Directors von Equinox eine Fairness Opinion vorgelegt, die besagt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage und vorbehaltlich der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen das im Rahmen der Transaktion vorgesehene Umtauschverhältnis aus finanzieller Sicht für Equinox fair ist.

National Bank Financial Inc. und Canaccord Genuity Corp. haben dem Board of Directors von Calibre jeweils mündliche Fairness Opinions vorgelegt, die besagen, dass die im Rahmen der Transaktion zu erhaltende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Calibre (mit Ausnahme von Equinox) fair ist, und zwar auf der Grundlage und vorbehaltlich der in jeder dieser Opinions genannten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen.

Berater und Rechtsbeistand

BMO Capital Markets und GenCap Mining Advisory sind als Finanzberater für Equinox tätig. Blake, Cassels & Graydon LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater für Equinox.

Trinity Advisors Corporation und Canaccord Genuity Corp. sind als Finanzberater für Calibre tätig. Canaccord Genuity Corp. und National Bank Financial Inc. haben dem Vorstand von Calibre Fairness Opinions vorgelegt. Cassels Brock & Blackwell LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater von Calibre.

Telefonkonferenz und Webcast

Equinox und Calibre werden am 24. Februar 2025 ab 7:30 Uhr Eastern Time eine gemeinsame Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Transaktion zu besprechen.

Telefonkonferenz

Gebührenfrei in den USA und Kanada:

Internationale Anrufer: +1

Anmeldung zum Webcast

Der Webcast wird bis zum Abschluss der Transaktion auf den Websites von Equinox und Calibre archiviert .

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen von Calibre wurden von David Schonfeldt P.Geo., dem Chefgeologen von Calibre und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen von Equinox wurden von Doug Reddy, MSc, P.Geo, dem Chief Operating Officer von Equinox und einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101 genehmigt.

Über Equinox Gold Corp.

Equinox (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbauunternehmen, das ausschließlich auf dem amerikanischen Kontinent tätig ist. Das Unternehmen verfügt über sechs in Betrieb befindliche Goldminen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Brasilien sowie über einen klaren Weg, um mit einer Reihe von Erweiterungsprojekten eine jährliche Goldproduktion von mehr als einer Million Unzen zu erreichen. Weitere Informationen über das Portfolio von Equinox und seine langfristige Wachstumsstrategie erhalten Sie unter www.equinoxgold.com oder per E-Mail unter ir@equinoxgold.com.

Über Calibre Mining Corp.

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Equinox Gold Corp.

Rhylin Bailie

Vizepräsidentin, Investor Relations

T: 604.260.0516

E: ir@equinoxgold.com

W: www.equinoxgold.com

Der Hauptsitz von Equinox befindet sich in Suite 1501, 700 West Pender St., Vancouver, British Columbia V6C 1G8.

Calibre Mining Corp.

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 778.998.3700

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia V6C 3L6.

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen oder Finanzprognosen enthalten (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"). Dazu gehören Aussagen über die Absichten von Equinox und Calibre oder über die Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Führungskräfte und Direktoren von Equinox und Calibre in Bezug auf das fusionierte Unternehmen ("New Equinox Gold") nach dem Abschluss. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate des vorgeschlagenen Plans für ein Arrangement zwischen den Unternehmen ("Arrangement") können erheblich von den Beträgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angegeben sind. Darüber hinaus können sich zukunftsgerichtete Informationen auf Folgendes beziehen: Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse, wie die Durchführung und der Zeitplan des Arrangements; die strategische Vision für New Equinox Gold nach dem Abschluss des Arrangements und die Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials, der Produktionskapazitäten und der zukünftigen finanziellen oder betrieblichen Leistung von New Equinox Gold nach dem Abschluss, einschließlich der Investitionserträge und der Aktienkursentwicklung; 2025 Produktions- und Kostenprognosen; die potenzielle Bewertung von New Equinox Gold nach dem Abschluss des Arrangements; die Richtigkeit der Pro-forma-Finanzlage und des Ausblicks von New Equinox Gold nach dem Abschluss des Arrangements; der Erfolg des neuen Managementteams; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für das Arrangement; die Umwandlung der Mineralressourcen und Mineralreserven; der Erfolg von Equinox und Calibre bei der Zusammenlegung der Betriebe nach Abschluss der Transaktion; der Erfolg und der Zeitplan für den Abschluss der Bauarbeiten an der Goldmine Valentine; die Produktions- und Betriebskapazitäten der Goldmine Valentine; die Erwartungen für den Betrieb von Greenstone, einschließlich der zukünftigen finanziellen oder betrieblichen Leistung und der erwarteten Verbesserungen bei den Gewinnungsraten, den Abbauraten und dem Durchsatz, um die Auslegungskapazität zu erreichen; das Potenzial von New Equinox Gold, die Branchenziele, das öffentliche Profil und die Erwartungen zu erfüllen; und die zukünftigen Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen sowie der damit verbundene Zeitplan.

Zukunftsgerichtete Informationen werden im Allgemeinen durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "schaffen", "verbessern", "verbessern", "potenziell", "erwarten", "aufwärts", "Wachstum" und ähnlichen Ausdrücken und Phrasen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten" oder "sollten", oder durch die negative Konnotation solcher Begriffe identifiziert werden sollen. Obwohl Equinox und Calibre der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da nicht gewährleistet werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden, verfügbar sind, und/oder auf der gutgläubigen Überzeugung der Führungskräfte und Direktoren von Equinox und Calibre zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder suggeriert werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss des Arrangements; Risiken im Zusammenhang mit kanadischen und US-amerikanischen Sanktionen gegen die nicaraguanischen Betriebe von New Equinox Gold; Risiken im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen von Zöllen, die Kanada oder Mexiko von den Vereinigten Staaten auferlegt werden, und Risiken im Zusammenhang mit Vergeltungszöllen, die Kanada oder Mexiko den Vereinigten Staaten auferlegen; Risiken im Zusammenhang mit neuen Mitgliedern des Managements und des Boards von New Equinox Gold; Risiken im Zusammenhang mit Änderungen des Goldpreises; Risiken im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Goldmine Valentine; Risiken im Zusammenhang mit dem Erreichen der erwarteten Auslegungskapazität bei Greenstone; und die Faktoren, die im Abschnitt Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft" im zuletzt eingereichten Jahresbericht von Equinox, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unterwww.sec.gov/edgar verfügbar ist, sowie im Abschnitt "Risk Factors" im zuletzt eingereichten Jahresinformationsblatt von Calibre, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den Lesern helfen, die Ansichten von Equinox und Calibre zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse zu verstehen, und gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen Equinox und Calibre keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse von Änderungen an den hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen, um tatsächliche Ergebnisse, künftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, zu berücksichtigen. Wenn Equinox oder Calibre eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass das jeweilige Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Vorsichtshinweis für US-Leser bezüglich der Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Angaben zu Mineralgrundstücken wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte durch Emittenten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungsanforderungen der Securities and Exchange Commission (der SEC"), die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsvorschriften der SEC berichten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78646

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78646&tr=1

