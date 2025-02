IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash leitet Umwelt-Grundlagenstudien für sein Banio-Kali-Projekt in Gabun ein

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash leitet Umwelt-Grundlagenstudien für sein Banio-Kali-Projekt in Gabun ein

25. Feb. 2025 - Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es Terea Environmental mit Sitz in Libreville, Gabun, beauftragt hat, vorläufige Umweltgrundlagenstudien im Explorationsgebiet des Projekts durchzuführen. An verschiedenen Stellen der Explorationslizenz wurden Boden- und Wasserproben entnommen, um grundlegende Informationen zu erhalten, die dann in eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental Social Impact Assessment - ESIA) einfließen können, die für einen Antrag auf eine Bergbaulizenz erforderlich ist.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich, Terea zu beauftragen und unsere vorläufigen Umweltgrundlagenstudien für unser Banio-Kali-Projekt durchzuführen. Dieser erste Schritt wird in weitere Untersuchungen einfließen, wenn wir im Jahr 2025 eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung einleiten. Der Schutz der Umwelt ist für Millennial ein Hauptanliegen und ein Bereich, in dem wir uns mit der gabunischen Regierung gut abstimmen. Die Konsultationen mit dem Umweltministerium sind im Gange und werden dazu beitragen, unsere grundlegenden Studien zusammen mit den Beiträgen unseres Umweltberaters Environmental and Social Sustainability (ESS) so zu gestalten, dass die Einhaltung der internationalen Standards gewährleistet ist."

Die Wasserproben im Lagunengebiet im Zentrum der Lizenz werden zahlreiche Stellen flussabwärts und flussaufwärts des Camps und der Hauptexplorationsgebiete des Unternehmens sowie den Hauptkanal untersuchen, der von den Dorfbewohnern im größeren Lagunengebiet intensiv genutzt wird. Die Bodenproben werden sich auf Gebiete konzentrieren, in denen vor dem Erwerb des Projekts durch das Unternehmen bereits Explorationsaktivitäten stattgefunden haben, sowie auf Zufahrtsstraßen und in mehreren Gebieten innerhalb der Lizenz. Terea wird die vorläufigen Testarbeiten im ersten Quartal 2025 abschließen; die Laborergebnisse werden Anfang des zweiten Quartals 2025 erwartet. Die Daten aus beiden Probenahmeprogrammen werden Hintergrundinformationen über die Wasser- und Bodeneigenschaften vor der Erschließung des Projekts liefern. Die Probenahmen werden im Laufe des Jahres 2025 fortgesetzt, und zusätzliche Informationen werden aus der ebenfalls für 2025 geplanten Installation einer Wetterstation gewonnen

Das Unternehmen gewährt insgesamt 1.500.000 Incentive-Aktienoptionen, die über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ausübbar sind.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.

Halten Sie sich über die Entwicklungen bei Millennial Potash auf dem Laufenden und werden Sie Mitglied unserer Online-Communities auf: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dieses Dokument kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen" oder "geplant", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, sind damit zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gemeint. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf künftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineralien- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentumsrechten und Bergbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen der lokalen Gemeinschaft oder der indigenen Gemeinschaft, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den weiteren Zugang zu Mineraliengrundstücken oder die Infrastruktur beziehen, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Gabun oder anderen Ländern, die sich auf das Unternehmen oder seine Grundstücke oder die kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke auswirken könnten, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD$ zu Cdn$ oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kali oder kalibezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Lizenzgebühren, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Ländern sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und des Kaliprojekts Banio können durch wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, eine weitere Finanzierung oder Finanzierung des Kaliprojekts Banio zu sichern, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, ökologischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78644

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78644&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60041F1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.