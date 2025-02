ROUNDUP: Cewe mit starkem Weihnachtsgeschäft - Aktie kaum bewegt

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe hat dank eines guten Weihnachtsgeschäfts 2024 seine Erwartungen beim Umsatz übertroffen. Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 832,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Die Oldenburger hatten zuletzt bis zu 820 Millionen in Aussicht gestellt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um 2,6 Prozent auf 86,1 Millionen Euro und lag damit fast am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. Analysten hatten beim Umsatz nicht ganz so viel erwartet, beim operativen Gewinn aber im etwas mehr auf dem Zettel.

Die Aktie des SDax -Konzers lag am Vormittag 0,4 Prozent im Plus. In diesem Jahr hat sie leicht nachgegeben. Mit einem Kurs von 100 Euro liegt sie weiter unter dem Hoch aus dem vergangenen Jahr bei etwas über 110 Euro.

Baader-Bank-Analyst Volker Bosse monierte den Rückgang des operativen Ergebnisses im vierten Quartal. Das müsse das Unternehmen erklären. Schließlich habe der Markt angesichts des guten Laufs im Verkauf mehr erwartet. Cewe-Chefin Yvonne Rostock sprach in der Mitteilung lediglich von gestiegenen Investitionen in den Markt.

Das Weihnachtsquartal ist traditionell das stärkste für den Konzern, der unter anderem selbst gestaltbare Fotobücher anbietet. In den letzten drei Jahresmonaten verdiente das Unternehmen auch diesmal wieder den Großteil seines Ergebnisses. Cewe legt die Details zum Vorjahr am 27. März vor./men/nas/jha/