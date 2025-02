New York Ausblick: Dow und Nasdaq legen zu vor Nvidia-Zahlen

Die Anleger gehen am Mittwoch an den New Yorker Börsen etwas mutiger an die nachbörslich im Fokus stehenden Nvidia-Zahlen heran. Vor allem gilt dies an der technologielastigen Nasdaq-Börse, deren Leitindex Nasdaq 100 an zuletzt vier Verlusttagen etwa fünf Prozent abgegeben hatte. Eine Stunde vor Handelsbeginn wurde er vom Broker IG fast 0,9 Prozent erholt auf 21.268 Punkte taxiert.

An der Wall Street deutet sich nach den IG-Berechnungen für den Dow Jones Industrial mit 43.751 Zählern ein moderateres Plus von 0,3 Prozent an.

Die Zahlen von Nvidia dürften entscheidend dafür sein, ob das Thema Künstliche Intelligenz seinen Status als Antreiber an den New Yorker Börsen zurückgewinnen kann. Bis auf Meta haben die sogenannten Glorreichen Sieben in diesem Jahr alle Verluste vorzuweisen - auch Nvidia mit einem Jahresminus von 5,7 Prozent. Der Chipkonzern muss seine Zahlen dieses Mal nach einer ausgeprägten Schwächephase vorlegen: Vom Hoch Mitte Februar ist der Kurs zuletzt um 12 Prozent gesunken. Vorbörslich werden die Anleger nun etwas mutiger, denn der Kurs erholt sich um 2,8 Prozent.

"Die nachbörslich erwarteten Zahlen des KI-Champions haben das Potenzial, den gesamten Markt in Wallung zu bringen", schrieben die Experten von Index-Radar angesichts der hohen Gewichtung im marktbreiten S&P 500 . "Die ehemals unerschütterlichen Tech-Giganten senden Ermüdungssignale", erwähnten sie auch mit Blick auf die zuletzt besonders stark abgerutschten Tesla -Aktien. Auch hielten sich die US-Märkte derzeit fast lehrbuchmäßig an saisonale Muster, wonach auf ein Hoch Mitte Februar eine Korrektur bis März folgen könnte.

Neben Nvidia machen einige Technologiewerte vorbörslich positiv auf sich aufmerksam. Aktien des Cloud-Software-Spezialisten Workday zum Beispiel weisen ein Plus von fast elf Prozent auf, nachdem dieser mit seinen Quartalsergebnissen über den Prognosen lag. Dies galt auch bei dem Datensoftware-Anbieter Zoominfo als Treiber für ein vorbörsliches Plus, das 16 Prozent betrug.

Um 21 Prozent nach oben sprang ferner der Kurs bei Super Micro - einem Unternehmen, das 2024 erst als KI-Gewinner gefeiert wurde, sich aber dann mit Vorwürfen hinsichtlich der Geschäftsführung auseinandersetzen musste. Wie es nun hieß, wurden erforderliche Finanzberichte noch fristgemäß bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht. Bei Anlegern sorgte es für Erleichterung, dass damit vielleicht ein drohendes Delisting an der Nasdaq-Börse vermieden werden kann.

Abseits der Tech-Werte steuern die Aktien von General Motors (GM) auf ein fast vier Prozent großes Plus zu. Der Autobauer plant, seine Rückkäufe eigener Aktien im Wert um sechs Milliarden Dollar auszuweiten und gleichzeitig seine Dividende zu erhöhen. Damit will das Unternehmen Investoren bei Laune halten.