EQS-News: Dr. Michael Mertin wird neuer CEO der AT&S AG

Dr. Michael Mertin wird neuer CEO der AT&S AG

Neustart bei AT&S: Der deutsche Technologieexperte und Top-Manager Dr. Michael Mertin will als neuer CEO mit Innovation und Unternehmergeist gemeinsam mit allen Stakeholdern die Zukunft gestalten und das Unternehmen in eine neue Ära führen. Mit dem Ex-Silicon-Valley CEO Andy Mattes wurde ein höchst qualifizierter Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz gefunden, der den interimistischen Vorsitzenden Dr. Georg Riedl ablösen soll.

Leoben, 26. Februar 2025 – Dr. Michael Mertin wird per 1. Mai 2025 für die kommenden drei Jahre neuer CEO der AT&S AG und somit Nachfolger von Andreas Gerstenmayer, der diese Funktion mit 1. Oktober 2024 niedergelegt hat. Dr. Michael Mertin hatte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche führende Managerfunktionen inne, unter anderem war er zehn Jahre lang CEO der JENOPTIK AG

„AT&S ist ein international renommiertes Hightech-Unternehmen, das mit seinen innovativen Kunden und Technologien wichtige Elektronikprodukte unseres täglichen Lebens möglich macht. Ich selber habe meine Ausbildung und mein Berufsleben in verschieden Technologiebereichen und führenden Technologieunternehmen verbracht. Mit Innovation und Unternehmergeist Zukunft zu gestalten, bleibt dabei immer eine spannende Herausforderung, der ich mich mit Begeisterung stelle“, sagt Dr. Michael Mertin. „Ich freue mich darauf, das Unternehmen gemeinsam mit vielen neuen Kolleginnen und Kollegen, unseren Kunden und begleitet durch unsere Aktionäre und den Aufsichtsrat aktiv zu gestalten und positiv weiterzuentwickeln.“

Dr. Michael Mertin studierte Physik an der RWTH Aachen und promovierte anschließend am Fraunhofer Institut für Lasertechnik (FHG-ILT) zum Dr.-Ing. auf dem Gebiet Lasermaterialbearbeitung und Oberflächentechnologie. Nach einer zehnjährigen Karriere bei Carl Zeiss kam Dr. Mertin als Vorstand Technologie/operatives Geschäft zur JENOPTIK AG und war dort von Juli 2007 bis 2017 Vorsitzender des Vorstands. Bis zum heutigen Tag war er als selbstständiger Unternehmensberater in der Dr.-Ing Michael Mertin Management Consulting mit den Schwerpunkten Private Equity sowie M&A tätig und führte zahlreiche Akquisitions- und Desinvestmentprojekte durch. Darüber hinaus war Dr. Mertin Präsident der europäischen Technologieplattform Photonics 21, die in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission die High-Tech-Agenda der EU gestaltet. Zudem war er Vorsitzender des Hochschulrates der Technischen Universität Ilmenau und ist Beirat der HDI Versicherungsgruppe sowie der Deutschen Bank AG.

„Wir freuen uns, dass es uns in einem umfassenden Auswahlverfahren gelungen ist, mit Dr. Michael Mertin einen erfahrenen CEO mit Branchenkenntnis an die Spitze von AT&S zu holen“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Riedl. „Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit dem AT&S-Team das Unternehmen an die Spitze der globalen Mikroelektronik führen wird. Im Namen des Aufsichtsrats heiße ich Dr. Michael Mertin in der AT&S-Familie herzlich willkommen. Wir wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“

Neubesetzung im Aufsichtsrat



Auch an der Spitze des Aufsichtsrats ist eine Neubesetzung beabsichtigt. Der Aufsichtsrat wird den Aktionären in der kommenden Hauptversammlung vorschlagen, Andy Mattes zum Aufsichtsrat zu wählen. In weiterer Folge soll Mattes dann die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen. „Der Aufsichtsrat ist stolz, mit Andy Mattes, einen höchst qualifizierten Kandidaten für den Vorsitz gefunden zu haben. Mattes ist ein Ex-Silicon-Valley-CEO mit jahrzehntelanger Erfahrung in den USA“, sagt Dr. Georg Riedl, der nach dem Ableben von Dr. Hannes Androsch Ende 2024 zum interimistischen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde. Dr. Riedl würde – so Andy Mattes vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden gewählt wird – die Rolle des 1. Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen.

Andreas Walter „Andy“ Mattes ist ein deutsch-US-amerikanischer Top-Manager, der an der Universität München Betriebswirtschaft studierte und in Deutschland und in den USA Karriere machte. Nach zwei Jahrzehnten bei Siemens hatte er sieben Jahre lang leitende Positionen bei Hewlett-Packard in Kalifornien inne. Danach folgten Stationen als CEO von Diebold Inc., wo er für die Aquisition von Wincor Nixdorf AG und in weiterer Folge für den Merger dieser beiden Unternehmen zu Diebold Nixdorf Inc. verantwortlich und von 2013 bis 2017 CEO war. Danach war er Senior Advisor bei McKinsey mit Schwerpunkt Business Transformation. Ab 2020 bis 2022 war er Präsident und CEO von Coherent, Inc. – einem weltweit führenden Hersteller von Lasern und Photoniklösungen – und setzte den sehr erfolgreichen Verkauf dieses Unternehmens an II-VI Incorporated um. Andy Mattes hat jahrzehntelange Erfahrung in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen auf drei Kontinenten. Unter anderem ist er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der amsOSRAM AG.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, das der Aufsichtsrat in mich setzt und fühle mich geehrt“, kommentiert Andy Mattes seine Nominierung. „AT&S hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem globalen Technologieführer im Bereich der Verbindungstechnologie entwickelt, der die renommiertesten Marken der Elektronikindustrie zu seinen teils langjährigen Kunden zählen kann. AT&S ist ein spannendes Unternehmen mit viel Zukunftspotential. Ich freue mich auf die Aufgabe und kann meine Erfahrungen aus den USA in das Unternehmen einbringen.“

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud) und China (Shanghai, Chongqing). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide Standorte nehmen im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

