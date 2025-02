EQS-News: Wechsel im Aufsichtsrat notwendig

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Aufsichtsrat notwendig



26.02.2025

Großaktionär HHS stellt Ergänzungsantrag für die ordentliche Hauptversammlung am 18. März 2025

Aufsichtsratsvorsitzender Heinz Hilgert soll aus gesundheitlichen Gründen abberufen werden

Pliezhausen, 26. Februar 2025. Die HHS Beteiligungsgesellschaft mbh („HHS“) hat einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung 18. März 2025 gestellt. Hierin beantragt die HHS den neuen Tagesordnungspunkt 6 „Beschlussfassung über die Abberufung und die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds“ auf die Tagesordnung zu setzen.

Heinz Hilgert kann sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats aus gesundheitlichen Gründen leider nicht fortführen. Um zeitnah eine uneingeschränkte Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats wiederherzustellen, beantragt die HHS im Einvernehmen mit Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft die Abberufung von Heinz Hilgert als Mitglied des Aufsichtsrats. An seiner Stelle soll Manfred Boschatzke, geschäftsführender Gesellschafter der Human Network GmbH, auf der ordentlichen Hauptversammlung am 18. März 2025 für die restliche Laufzeit des Mandats von Herrn Hilgert zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden. Die Amtszeit endet mit derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026 beschließt.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

