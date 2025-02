ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Windanlagenbauer habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu den aktuellen Geschäftszahlen. Er hob unter anderem den qualitativ besseren Auftragsbestand hervor und dass Nordex die Konsenserwartung beim operativen Ergebnis (Ebitda) deutlich übertroffen hat. Er verwies auch auf die sehr starke Erwirtschaftung freier Barmittel. Der Rekordauftragsbestand biete eine solide Aussicht auf das laufende Jahr und ermögliche einen guten Start in das Jahr 2026./ck/la

