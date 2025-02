EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftsergebnisse 2024

EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Vorläufiges operatives Ergebnis (EBITDA) übertrifft mit EUR 94,8 Mio. Vorjahr und letzte Prognose

Salzbergen, 27. Februar 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz H&R KGaA; DE000A2E4T77) hat im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Berechnungen mit EUR 94,8 Mio. ein solides operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und –aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) erreicht (2023: EUR 92,7 Mio.). Auch die übrigen Ergebnisebenen präsentierten sich stabil bis leicht erholt, so betrug das EBIT EUR 31,9 Mio. (2023: EUR 30,3 Mio.), das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei EUR 20,7 Mio. (2023: EUR 18,8 Mio.). Unter dem Strich belief sich das Konzernergebnis der Aktionäre auf EUR 10,6 Mio. (2023: EUR 10,6 Mio.). Erzielt wurde das Ergebnis bei Umsätzen in Höhe von EUR 1.338,2 Mio. Diese waren damit 1,0 % geringer als im vergangenen Jahr (2023: EUR 1.352,3 Mio.).

Trotz Herausforderungen und Volatilitäten insgesamt ein solides Jahr für H&R

2024 wurde für die Gesellschaft vor allem durch eine insgesamt verhaltene Grundstimmung geprägt. So fehlten deutliche Impulse für eine wirtschaftliche Erholung in vielen unserer Abnehmerindustrien bereits zum Jahresbeginn und sorgten für eine lediglich verhaltene Nachfrage- und Preissituation. Mehr Dynamik brachte erst die zweite Jahreshälfte, die mit deutlich verbesserten Quartalen für ein Erreichen bzw. leichtes Übertreffen unserer Mindesterwartungen von EUR 90,0 Mio. für 2024 sorgte. Zu dem Gesamtjahres-EBITDA trug das Q4/2024 ein höheres vorläufiges operatives Ergebnis von EUR 28,9 Mio. bei (Q4/2023: EUR 26,1 Mio.). Deutlicher fiel die Erholung der weiteren Ergebnisse aus: So lagen EBIT und EBT im vierten Quartal bei EUR 11,3 Mio. und EUR 9,6 Mio. (Q4/2023: EUR 6,1 Mio. bzw. EUR 3,6 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre lag mit EUR 4,3 Mio. rund EUR 5,1 Mio. besser als der Vorjahresvergleichswert (Q4/2023: EUR -0,8 Mio.). Auf Quartalssicht erlöste das Unternehmen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,9 % höhere Umsätze von EUR 324,6 Mio. (Q4/2023: EUR 315,5 Mio.).

Auf Gesamtjahressicht reduzierte sich der operative Cashflow auf EUR 70,2 Mio. (2023: EUR 119,1 Mio.), der Free Cashflow schloss positiv bei EUR 15,8 Mio. (2023: EUR 62,8 Mio.). Die Bilanzsumme lag zum Ende des Geschäftsjahres 2024 bei EUR 944,2 Mio. (31.12.2023: EUR 903,2 Mio.). Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag betrug EUR 468,6 Mio. (31.12.2023: EUR 457,6 Mio.), es quotiert bei 49,6 % (31.12.2023: 50,7 %).

Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentberichterstattung und des Jahresabschlusses verweist die H&R KGaA auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 am 28. März 2025.

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biobasierter, synthetisierter und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

