EQS-News: Cherry SE veröffentlicht weitere vorläufige Zahlen zum vierten Quartal und Geschäftsjahr 2024

München, 27. Februar 2025 – Die Cherry SE gibt weitere vorläufige Konzernkennzahlen sowie Bereichsumsätze und -ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres bekannt.

Wie bereits am 11. Februar 2025 vorab mitgeteilt, beendete die Cherry SE das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen auf einem Konzernumsatz von rund 110 Mio. Euro sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa -2,0 %.

Im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024 erreichte die Cherry SE einen Konzernumsatz von 25,8 Mio. Euro, verglichen mit 37,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA lag im vierten Quartal 2024 bei -1,5 Mio. Euro nach einem ausgeglichenen Ergebnis (0,1 Mio. Euro) im vierten Quartal 2023.

Durch ein herausforderndes Marktumfeld, die gezielte Austrocknung des Graumarktes sowie die Schwäche bei Cherry Americas konnte Peripherals im vierten Quartal einen Umsatz von nur 15,8 Mio. Euro erzielen nach 27,3 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Der Jahresumsatz in diesem Bereich belief sich auf 72 Mio. Euro, was einem Rückgang um 22 % gegenüber dem Vorjahr mit knapp 93 Mio. Euro entspricht. Das Quartalsergebnis (bereinigtes EBITDA) betrug durch den mit dem Umsatz reduzierten Beitrag zur Fixkostendeckung -2,4 Mio. Euro nach 0,6 Mio. Euro in Q4 2023. Demzufolge fiel auch das Jahresergebnis von Peripherals mit 1,4 Mio. Euro deutlich niedriger aus als im Vorjahr (14,1 Mio. Euro).

Die am 14. November 2024 bekanntgegebene neue Organisationsstruktur sowie die angekündigte Neuausrichtung der Gesellschaft in Europa mit einem grundlegend überarbeiteten Partnerprogramm sind in den letzten Wochen und Monaten erfreulich angelaufen. Die Street Prices auf Volumenartikel im Peripherals-Bereich konnten damit bereits um mehr als 50 % gesteigert werden. Zum 1. Januar 2025 wurden Verträge mit wesentlichen Distributoren neu aufgesetzt. Die damit einhergehende Bündelung des Vertriebs von Office-, Gaming- Hygiene- und Security-Peripheriegeräten und die voranschreitende Bereinigung des Sortiments schaffen Synergien und steigern die Effizienz deutlich.

Im Bereich Components stellen die sich zunehmend beschleunigten Produkt- und Entwicklungszyklen, insbesondere in China, eine zunehmende Herausforderung dar. Die Auftragsvolumina blieben dadurch hinter den eigenen Erwartungen der Cherry SE zurück. Trotz der durch die partielle Verlagerung der Schalterfertigung nach China deutlich gesunkenen Stückkosten und damit niedrigeren Preise, ist der Schaltermarkt weiterhin sehr wettbewerbsintensiv. Daher blieb der Quartalsumsatz mit 2,2 Mio. Euro sowohl hinter den Erwartungen als auch dem Vorjahresquartalsumsatz von 2,3 Mio. Euro zurück. Im Geschäftsjahr 2024 wies Components einen Umsatz von 7,4 Mio. Euro aus im Vergleich zu 10,9 Mio. Euro im Vorjahr. Dementsprechend blieb das mit 0,2 Mio. Euro nur ausgeglichene bereinigte EBITDA des Geschäftsjahres 2024 unter dem Vorjahrsergebnis von 1,8 Mio. Euro.

Das Segment Digital Health & Solutions konnte mit einem Umsatzplus von über 30 % dynamisches Wachstum gegenüber Vorjahr vorweisen: Der Quartalsumsatz lag zwar aufgrund der damals bevorstehenden Einführung des E-Rezepts mit 7,8 Mio. Euro leicht unter dem vierten Quartal 2023 (8,2 Mio. Euro), jedoch liefert der Blick auf das Gesamtjahr einen erfreulichen Umsatzzuwachs von 23 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro im Gesamtjahr 2024. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wuchs das bereinigte EBITDA von Digital Health & Solutions um rund 2,5-mal von 4,7 Mio. Euro auf 12 Mio. Euro, was die Innenfinanzierungs- und Ertragskraft des Geschäftsbereichs weiter untermauert.

Die am 24. Oktober 2024 gegenüber dem Kapitalmarkt angekündigten Kosteneinsparungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro für das Schlussquartal wurden mit 3,6 Mio. Euro leicht übertroffen. Zum 31. Dezember 2024 betrugen die liquiden Mittel der Gesellschaft 16,4 Mio. Euro nach 8,4 Mio. Euro am 30. September 2024. Der Anstieg ist neben dem erfolgreichen Kosteneinsparungsprogramm insbesondere auf striktes Working Capital-Management zurückzuführen.

Unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/ stellt die Cherry SE am 27. Februar 2025 weitere vorläufige Daten zum Geschäftsjahr 2024 und zum vierten Quartal 2024 zur Verfügung.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, München, Landskrona (Schweden), Paris (Frankreich), Kenosha (USA), Chicago (USA), Hongkong (China), Taipeh (China) and Shanghai (China).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

