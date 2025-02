EQS-News: ElringKlinger schließt das Geschäftsjahr 2024 solide ab und konkretisiert die weitere Transformation des Konzerns

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

ElringKlinger schließt das Geschäftsjahr 2024 solide ab und konkretisiert die weitere Transformation des Konzerns

Vorläufige, ungeprüfte Geschäftszahlen für 2024: Umsatz bei 1.803 Mio. EUR (2023: 1.847 Mio. EUR), organisch bei 1.831 Mio. EUR, bereinigte EBIT-Marge bei 4,8 % (2023: 5,4 %) Starker operativer Free Cashflow in Höhe von 58,5 Mio. EUR (2023: 36,7 Mio. EUR) Nettofinanzverbindlichkeiten mit 250 Mio. EUR (2023: 323 Mio. EUR) auf Dreizehnjahrestief

Strategische Neuausrichtung: Fokus auf profitables Geschäft und Beendigung verlustträchtiger Aktivitäten. Der Vorstand erwartet hieraus ab 2026 ein jährliches Ergebnispotenzial von rund 10 Mio. EUR.

Einmalige, nicht zahlungswirksame bilanzielle Wertminderungen in Höhe von 238 Mio. EUR haben das Geschäftsjahr 2024 erheblich negativ beeinflusst.

CEO Thomas Jessulat: „Mit diesen Maßnahmen schärfen wir das Profil von ElringKlinger, um den Konzern in dem herausfordernden Umfeld für die weitere Transformation zu stärken. Unser Ziel ist es, die Profitabilität des Konzerns zu erhöhen und den Cashflow nachhaltig zu verbessern.“

Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat vorläufige und ungeprüfte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Demnach hat der Konzern 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 1.803 Mio. EUR (2023: 1.847 Mio. EUR) erzielt. Unterstellt man konstante Wechselkurse, summierten sich die Umsatzerlöse auf 1.831 Mio. EUR. Das EBITDA belief sich auf 144 Mio. EUR (2023: 200 Mio. EUR), das bereinigte EBIT auf 86,2 Mio. EUR (2023: 100 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 4,8 % (2023: 5,4 %) entspricht. Damit erfüllte der Konzern seinen Ausblick aus Oktober 2024, organisch Umsatzerlöse leicht unterhalb des Vorjahresniveaus zu erzielen und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 5 % zu erreichen. Beim operativen Free Cashflow hatte der Konzern mit einem leicht positiven Wert gerechnet, konnte das Ziel mit 58,5 Mio. EUR (2023: 36,7 Mio. EUR) aber signifikant übertreffen. Infolgedessen konnten die Nettofinanzverbindlichkeiten deutlich auf 250 Mio. EUR (2023: 323 Mio. EUR) gesenkt werden. Daraus ergibt sich ein Nettoverschuldungsgrad von 1,7 (31.12.2023: 1,6). Bereinigt man das EBITDA um die Sondereffekte vor allem aus der Veräußerung der beiden Gesellschaften in den USA und in der Schweiz, beläuft sich der Nettoverschuldungsgrad auf 1,3 (31.12.2023: 1,5).

Die vorläufigen Zahlen kommentierte Thomas Jessulat, CEO des ElringKlinger-Konzerns: „In diesem schwierigen Umfeld weist der Konzern insgesamt solide Geschäftszahlen aus. Trotz hoher Investitionen in den Zukunftsfeldern haben wir einen starken operativen Free Cashflow erzielt und konnten die Nettofinanzverbindlichkeiten auf den niedrigsten Stand seit dreizehn Jahren senken. Mit dieser Entschuldung haben wir die Finanzierungsstruktur von ElringKlinger verbessert und ein festes Fundament für die weitere Transformation des Konzerns geschaffen. Nichtsdestotrotz sind die Rahmenbedingungen herausfordernd und erfordern ein klares, konsequentes Vorgehen.“

Strategische Neuausrichtung mit Fokus auf profitables Geschäft

Um ElringKlinger in diesem herausfordernden wirtschaftlichen und politischen Umfeld resilient aufzustellen, hat der Vorstand ein strategisches Maßnahmenpaket beschlossen und treibt damit die weitere Transformation des Konzerns voran. So stellt der Konzern das Systemgeschäft bei elektrischen Antriebseinheiten ein. Der Fokus bei elektrischen Antriebseinheiten liegt künftig auf dem profitablen Komponentengeschäft. Infolgedessen hat der Vorstand beschlossen, strategische Optionen für seine Beteiligung an der hofer AG zu prüfen. Insgesamt wurden bei den neuen Antriebstechnologien Wertminderungen in Höhe von 85 Mio. EUR vorgenommen. Darüber hinaus analysiert der Konzern seine weiteren Unternehmensbeteiligungen und wird gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.

Verkauf zweier Werke umgesetzt

Zum 31. Dezember 2024 hat der Konzern den im Oktober unterzeichneten Verkauf zweier Gesellschaften in der Schweiz und in den USA auch rechtlich vollzogen. Diese Veräußerung erfolgte vor dem Hintergrund, dass hohe Investitionen zur kompetitiven Fortführung notwendig gewesen wären und den Konzern auf seinem Weg der Transformation eingeschränkt hätten. Aus dieser Transaktion resultieren ergebniswirksame Belastungen mit einem Nettoeffekt von insgesamt 103 Mio. EUR, wovon Wertminderungen in Höhe von 58 Mio. EUR bereits im vergangenen Abschluss zum dritten Quartal 2024 berücksichtigt wurden.

Reduzierung der Standorte

Vor dem Hintergrund der herausfordernden Situation in der weltweiten Automobilbranche reduziert ElringKlinger seine Standorte und plant, neben dem Werk in Thale, Deutschland, auch den US-amerikanischen Standort in Fremont, CA, stillzulegen. Beide Werke sollen Mitte des Jahres aus dem Konzernverbund ausscheiden. Insgesamt hat der Konzern für diese und weitere einzelne Standorte Wertminderungen für Anlagen und Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 50 Mio. EUR gebucht.

Jährliches Ergebnispotenzial ab 2026 von rund 10 Mio. EUR

Insgesamt wurden im Zuge des Pakets zum Bilanzstichtag 2024 nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von 238 Mio. EUR vorgenommen. Der Vorstand erwartet aufgrund dieser strategischen Maßnahmen ab 2026 ein Ergebnispotenzial von rund 10 Mio. EUR jährlich, wovon rund 7 Mio. EUR bereits 2025 realisiert werden sollen. Geprüfte Zahlen und genaue Angaben zum Ausblick für das Jahr 2025 wird ElringKlinger mit seinem Geschäftsbericht am 27. März 2025 veröffentlichen.

Dazu CEO Thomas Jessulat: „Mit diesen Schritten entlang unserer Transformationsstrategie SHAPE30 schärfen wir weiter das Profil von ElringKlinger. Unser Ziel ist es, die Profitabilität des Konzerns zu erhöhen und nachhaltig den Cashflow zu verbessern. Dazu konzentrieren wir unser Produktportfolio und setzen unsere Mittel gezielt zur Umsetzung des Wachstums in unseren Zukunftsfeldern ein. Die Grundlage dazu bildet unser hoher Nominierungsbestand mit den Hochläufen der volumenstarken Serienaufträge.“

Weiterer Hochlauf für E-Mobilitätsanwendungen

Der weitere Hochlauf der Großserienprojekte ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Transformation von ElringKlinger. Auf Basis des Mrd.-EUR-starken Nominierungsbestands ist damit zu rechnen, dass der Umsatz des OE-Segments insbesondere für E-Mobilitätsanwendungen weiter steigen wird. Der Break-even des Geschäftsbereichs E-Mobility ist für 2027 vorgesehen. Im Geschäftsjahr 2024 hat sich der Umsatz des Geschäftsbereichs auf 103 Mio. EUR (2023: 48,3 Mio. EUR) mehr als verdoppelt. Im laufenden Jahr wird zusätzlich zu dem bestehenden Großserienauftrag für einen globalen Batteriehersteller auch der volumenstarke Auftrag über Zellkontaktiersysteme für die Neue Klasse der BMW Group anlaufen.

Vorläufige, ungeprüfte Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 und zum 4. Quartal 2024

in Mio. EUR GJ 2024 GJ 2023 D abs. D rel. Q4 2024 Q4 2023 D abs. D rel. Umsatz 1.802,9 1.847,1 -44,2 -2,4% 451,8 439,0 +12,8 +2,9% davon Währungseffekte -28,1 -1,5% -7,2 -1,6% davon M&A-Aktivitäten + 0,0 + 0,0% + 0,0 + 0,0% davon organisch -16,1 -0,9% +20,0 +4,6% EBITDA 144,4 200,3 -55,9 -27,9% -7,3 52,3 -59,6 ->100% Bereinigtes EBITDA 197,9 213,5 -15,6 -7,3% 45,6 57,4 -11,8 -20,6% Bereinigtes EBIT 86,2 100,1 -13,9 -13,9% 16,7 26,3 -9,6 -36,5% Bereinigte EBIT-Marge (in %) 4,8 5,4 -0,6 PP - 3,7 6,0 -2,3 PP - Operativer Free Cashflow 58,5 36,7 +21,8 +59,4% 82,9 41,6 +41,3 +99,3% Nettofinanzverbindlichkeiten 250,5 323,2 -72,7 -29,1% Nettoverschuldungsgrad

(Net Debt/EBITDA) 1,7 1,6 +0,1 +6,3% Ber. Nettoverschuldungsgrad

(Net Debt/EBITDA bereinigt) 1,3 1,5 -0,2 -13,3%

Über ElringKlinger

Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert – mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen, wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile.

Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen.

Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm.

Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.000 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

