IRW-News: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake Gold meldet Ernennung von Chief Metallurgical Officer

IRW-PRESS: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake Gold meldet Ernennung von Chief Metallurgical Officer

Vancouver, British Columbia (26. Februar 2025) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV: CKG) (OTCQX: CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) freut sich, die Ernennung von Herrn Justin Black zum Chief Metallurgical Officer mit Wirkung zum 26. Februar 2025 bekannt zu geben.

Herr Black ist Chemieingenieur und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Umsetzung und Optimierung von Prozesssystemen für verschiedene Bergbauanwendungen, unter anderem Brechen, Mahlen, Flotation und Raffination. Er hat Großprojekte - von der Konzeption bis zur Fertigstellung - geleitet und dabei eine zeitgerechte Umsetzung und betriebliche Spitzenleistungen gewährleistet.

Herr Black war zuletzt Prozessmanager bei Golden Vertex Corporation. In dieser Funktion zeichnete er für die Aufsicht aller Betriebsabläufe, einschließlich des Brechers, der Laugungsplatte, des Merrill-Crowe-Prozesses und der Raffinerie sowie der metallurgischen Untersuchungen zur Optimierung der Goldgewinnung verantwortlich. Davor war Herr Black acht Jahre lang als Verfahrensingenieur bei M3 Engineering tätig, wo er ein multidisziplinäres Team von Ingenieuren leitete, um Projekte für Kunden in einer Vielzahl von Branchen mit Schwerpunkt auf dem Tagebau abzuwickeln.

Von August 2019 bis Dezember 2020 war Herr Black als Superintendent of Technical Services bei Hycroft Mining Corporation tätig, wo er federführend an der Entwicklung des Haufenlaugungs-Oxidationsverfahrens durch groß angelegte Tests, Machbarkeits- und technische Studien sowie die kommerzielle Produktion beteiligt war.

Herr Randy Reifel, seines Zeichens Executive Chairman, sagt dazu: Wir freuen uns über den Eintritt von Justin Black in das technische Team von Chesapeake. In seiner neuen Funktion wird er die Weiterentwicklung der proprietären Sulfidlaugungstechnologie (Technologie) des Unternehmens verantworten und wird diese an mehreren refraktären Sulfidlagerstätten erproben. Wir sind nämlich der Ansicht, dass die Technologie einen erheblichen wirtschaftlichen Wert erschließen kann. Justins Erfahrung mit dem Oxidationsprozess wird von großem Nutzen für den Ausbau des Unternehmenswertes sein, denn wir beabsichtigen, eine breite Palette von Unternehmenschancen wahrzunehmen.

In Zusammenhang mit der Ernennung zum Chief Metallurgical Officer gibt Chesapeake ferner die Gewährung von Aktienoptionen im Rahmen seines Aktienoptionsplans an Herrn Black bekannt. Diese Optionen berechtigen Herrn Black innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren bis zum 26. Februar 2026 zum Erwerb von insgesamt 100.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,00 C$ pro Aktie. Die Zuteilung der Optionen erfolgt in Raten von 25 % pro Jahr ab dem 26. Februar 2026, dem ersten Jahrestag der Gewährung, woraufhin die Optionen ausgeübt werden können.

Über Chesapeake

Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake Gold Corp. ist das Metates-Projekt (Metates) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika Mexicos biggest undeveloped gold deposits. Bnamericas. Veröffentlicht am Dienstag, den 24. November 2020.

mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 22. Februar 2023.

