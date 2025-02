ROUNDUP: Deutsche-Börse-Konkurrentin LSE sieht sich weiter auf Wachstumskurs

LONDON (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) ist im vergangenen Jahr gewachsen. Die Einnahmen stiegen insgesamt um gut sechs Prozent auf knapp 8,5 Milliarden britische Pfund (10,3 Mrd Euro), wie der Konkurrent der Deutschen Börse am Donnerstag in London mitteilte. Organisch - also bereinigt um Übernahme- und Wechselkurseffekte - betrug das Wachstum 7,7 Prozent. Auf dieser Basis stellt Konzernchef David Schwimmer für 2025 einen Anstieg der gesamten Einnahmen um 6,5 bis 7,5 Prozent in Aussicht.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des im Stoxx 50 gelisteten Unternehmens zog 2024 um fast zehn Prozent auf 4,15 Milliarden Pfund an und damit etwas stärker als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Auf Basis konstanter Wechselkurse ergibt sich damit eine Margenverbesserung von 80 Basispunkten. Im neuen Jahr soll die Marge auf dieser Basis um 50 bis 100 Basispunkte zulegen.

Der Gewinn je Aktie fiel 2024 indes um 7,3 Prozent auf 128,8 Pence. Das lag vor allem an höheren Abschreibungen und Firmenwertberichtigungen sowie an einer höheren Steuerlast.

Die Gesamtdividende für 2024 soll dennoch um 13 Prozent auf 130 Pence je Aktie steigen. Das bedeutet nach der bereits erfolgten Zahlung einer Zwischendividende von 41 Pence eine weitere Ausschüttung von 89 Pence im Mai.

Die Befürchtungen vieler Anleger hinsichtlich einer womöglich trägeren Geschäftsentwicklung habe der Börsentreiber mit den Resultaten weggefegt, erklärt Analyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Vor allem das Daten- und Analysegeschäft habe sich hervorragend entwickelt. Die Kunden griffen hier weiterhin begeistert zu.

Der Aktienkurs der London Stock Exchange stieg am Vormittag um gut 3 Prozent 11.450 Pence, was den Platz ganz vorne im währungsgemischten Stoxx 50 Europe bedeutet. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer könnte damit bald wieder das Rekordhoch in Reichweite rücken./mis/ngu/stk