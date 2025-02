dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwacher Wochenausklang erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - SCHWACH - Der Dax dürfte die Verluste vom Vortag am Freitag deutlich ausweiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 1,2 Prozent tiefer auf 22.280 Punkte. Damit würde er wieder auf dem Niveau der Vorwoche landen, nachdem er sich zwischenzeitlich stabilisiert hatte. Ein neuerlicher Vorstoß auf das jüngste Rekordhoch bei 22.935 Punkten erscheint unrealistisch, angesichts wieder entfachter Zollsorgen und einer weltweit schwachen Börsenstimmung. In Asien stehen die Märkte am Morgen unter Druck. Auch die US-Aktienmärkte hatten am Vortag Verluste verzeichnet. US-Präsident Donald Trump hatte Zölle gegen China, Kanada und Mexiko in der kommenden Woche angekündigt.

USA: - VERLUSTE - Hohe Kurseinbußen der Nvidia -Aktien nach der Quartalsbilanz des Chipgiganten haben am Donnerstag die technologielastige Nasdaq-Börse schwer belastet. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , in dem das Unternehmen hinter Apple das zweitgrößte Gewicht hat, fiel um 2,75 Prozent auf 20.550,95 Punkte und vermied nur denkbar knapp ein Jahrestief. Denn Nvidia zog auch andere Chip-Aktien wie Applied Materials , ASML , Broadcom und Micron mit nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit einem Abschlag von 0,45 Prozent auf 43.239,50 Zähler deutlich besser als der Nasdaq 100.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag deutlich nachgegeben. Hohe Kursverluste an der technologielastige Nasdaq-Börse nach der Quartalsbilanz des US-Chipgiganten Nvidia sorgten auch in Asien für schlechte Stimmung. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump am Vortag erneut Zölle unter anderem gegen China in der kommenden Woche angekündigt. China drohe nach der angekündigten Zollerhöhung unterdessen mit Gegenreaktionen. In Japan sackte der Leitindex Nikkei-225 um 2,9 Prozent ab. Der Hang Seng in Hongkong büßte 2,4 Prozent ein und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank um rund ein Prozent.

DAX 22.550,89 -1,07% XDAX 22.421,11 -0,99% EuroSTOXX 50 5.472,56 -1,00% Stoxx50 4.761,84 -0,29% DJIA 43.239,50 -0,45% S&P 500 5.861,57 -1,59% NASDAQ 100 20.550,95 -2,75%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 133,16 0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0389 -0,16% USD/Yen 149,84 0,09% Euro/Yen 155,66 -0,07%

BITCOIN:

Bitcoin 79.840 -5,67% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,70 -0,34 USD WTI 69,94 -0,41 USD

