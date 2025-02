IRW-News: Lake Victoria Gold Ltd.: Lake Victoria meldet den Abschluss der Übernahme der Bergbaulizenz Imwelo und der gleichzeitigen Privatplatzierung von 3.520.000 $

IRW-PRESS: Lake Victoria Gold Ltd.: Lake Victoria meldet den Abschluss der Übernahme der Bergbaulizenz Imwelo und der gleichzeitigen Privatplatzierung von 3.520.000 $

28. Februar 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Lake Victoria Gold Ltd. (TSX-V: LVG) (LVG oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den Erwerb (die Übernahme) der Bergbaulizenz ML 538/2015, die das Goldprojekt Imwelo in Tansania umfasst (das Projekt Imwelo), über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Tembo Gold Tanzania Limited (der Käufer) abgeschlossen hat, wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. August 2023 angekündigt wurde. Gemäß den Bestimmungen des Lizenzkaufvertrags vom 9. August 2023 in seiner geänderten Fassung zwischen dem Unternehmen, dem Käufer, Lake Victoria Gold Limited (dem Verkäufer), und der Tochtergesellschaft des Verkäufers, Tanzoz Mineral Limited, erwarb der Käufer eine 100%ige Beteiligung am Projekt Imwelo als Gegenleistung für 5.500.000 Cdn$, die aus der Ausgabe von 24.064.723 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) an den Verkäufer zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,22 Cdn$ pro Aktie und 148.148 US$ in bar besteht. Im Zusammenhang mit der Übernahme wurde Seth Dickinson, der Managing Director des Verkäufers, zum Chief Operating Officer und zum Direktor des Unternehmens ernannt.

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Übernahme schloss das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung von 16.000.000 Aktien an ein mit Taifa Mining and Civils Limited (Taifa) verbundenes Unternehmen, das sich im Besitz von Rostam Aziz befindet, zu einem Preis von 0,22 Cdn$ pro Aktie ab, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von 3.520.000 Cdn$ zufloss (die Privatplatzierung). Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung schloss das Unternehmen mit Taifa eine Vereinbarung über Bergbaudienstleistungen, in dessen Rahmen Taifa Bergbaudienstleistungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens erbringen wird. Das Unternehmen schloss außerdem eine Vereinbarung über Investorenrechte mit dem Zeichner ab, in der dieser das Recht hat, sich an späteren Finanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, um seine Eigentümerposition aufrechtzuerhalten, und ein Mitglied für das Board of Directors des Unternehmens zu nominieren, solange er mehr als 10 % der ausstehenden Aktien besitzt oder kontrolliert oder leitet. Das Unternehmen erhielt die schriftliche Zustimmung der Aktionäre zur Schaffung einer neuen Kontrollperson des Unternehmens in Taifa und den assoziierten und verbundenen Unternehmen (Taifa Group).

Simon Benstead, Executive Chairman und CFO, sagte: Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Moment für Lake Victoria Gold und seine Aktionäre. Der Abschluss der Übernahme der Bergbaulizenz Imwelo und die Festigung unserer strategischen Partnerschaft mit der Taifa Group spiegeln das unerschütterliche Engagement und die Beharrlichkeit unseres Teams und unserer Partner wider. Wir danken unseren Aktionären für ihre Geduld und Unterstützung und konzentrieren uns darauf, das Projekt voranzutreiben, um aussagekräftige Ergebnisse und Werte für alle Stakeholder bereitzustellen.

Marc Cernovitch, CEO, President und Direktor, sagte: Die Übernahme der Bergbaulizenz Imwelo und unsere verstärkte Beziehung zu Taifa stellen für Lake Victoria Gold einen strategischen Schritt nach vorne dar. Dabei geht es nicht nur um den Erwerb von Vermögenswerten, sondern um die Umsetzung unserer Vision, ein bedeutender Goldproduzent in Tansania zu werden. Mit dem richtigen Team, den richtigen Partnern und dem richtigen Kapital konzentrieren wir uns auf die operative Umsetzung und die Erzielung von Ergebnissen. Wir wissen das Vertrauen und die Geduld unserer Aktionäre und Partner zu schätzen und freuen uns auf die vor uns liegenden Chancen.

Weitere Informationen zur Übernahme und der Privatplatzierung sind den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 10. August 2023, 22. September 2023, 7. November 2023, 30. November 2023, 18. Januar 2024, 12. März 2024, 8. Mai 2024, 27. Juni 2024, 18. Juli 2024, 7. August 2024, 4. September 2024 und 7. November 2024 zu entnehmen. Die im Rahmen der Übernahme und der Privatplatzierung ausgegebenen Aktien unterliegen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist, die am 29. Juni 2025 endet. Die Übernahme und die Privatplatzierung unterliegen der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Frühwarninformation für den Verkäufer

Der Verkäufer, ein privates australisches Unternehmen, hat im Rahmen der Übernahme 24.064.723 Aktien erworben, was mehr als 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Dementsprechend gibt der Verkäufer die folgenden Informationen gemäß der Vorschrift National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues (NI 62-103).

Unmittelbar vor dem Abschluss der Übernahme besaß der Verkäufer keine Wertpapiere des Unternehmens und hatte auch keine Kontrolle oder Weisungsbefugnis darüber. Unmittelbar nach dem Abschluss der Übernahme und der Privatplatzierung besitzt der Verkäufer 24.064.723 Aktien, was auf unverwässerter Basis etwa 16,33 % der ausstehenden Aktien entspricht, und übt die Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese Aktien aus.

Die Aktien wurden vom Verkäufer ausschließlich zu Anlagezwecken erworben, und in Zukunft kann der Verkäufer in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, der Neuformulierung von Plänen und anderen relevanten Faktoren weitere Wertpapiere der Gesellschaft erwerben, einen Teil oder alle der bestehenden Wertpapiere, die er hält oder halten wird, veräußern oder seine derzeitige Position beibehalten.

Die an den Verkäufer ausgegebenen Aktien sind gemäß den Bedingungen eines Treuhandvertrags mit dem Unternehmen zu den nachstehend beschriebenen Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto hinterlegt:

- 1/3 der Aktien wird aus dem Treuhandkonto freigegeben, sobald bei dem Projekt Imwelo die kommerzielle Produktion erreicht ist;

- 1/3 der Aktien (1/2 der verbleibenden Aktien) wird 6 Monate nach Erreichen der kommerziellen Produktion auf dem Projekt Imwelo freigegeben; und

- 1/3 der Aktien (alle verbleibenden Aktien) werden 12 Monate nach Erreichen der kommerziellen Produktion im Projekt Imwelo freigegeben.

Wenn für das Projekt Imwelo keine kommerzielle Produktion innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Übernahme erreicht wird, werden die verbleibenden treuhänderisch verwahrten Aktien an den Verkäufer freigegeben. Während des Treuhandzeitraums behält das Unternehmen die Stimmrechte über die treuhänderisch verwahrten Aktien gemäß den Bedingungen einer mit dem Verkäufer abgeschlossenen Treuhandvereinbarung.

Ein Frühwarnbericht wird vom Verkäufer gemäß NI 62-103 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens eingereicht werden. Um ein Exemplar des Frühwarnberichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Marc Cernovitch, Chief Executive Officer des Unternehmens, unter der Adresse des Unternehmens: Suite 1305 - 1090 W. Georgia St, Vancouver, BC V6E 3V7, British Columbia, Kanada oder telefonisch unter +1 604-685-9316.

Frühwarninformation für Rostam Aziz

Rostam Aziz erwarb im Rahmen der Privatplatzierung über ein Unternehmen, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet, indirekt 16.000.000 Aktien, was mehr als 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Dementsprechend gibt Herr Aziz gemäß NI 62-103 die folgenden Informationen bekannt.

Unmittelbar vor dem Abschluss der Privatplatzierung besaß Herr Aziz keine Wertpapiere des Unternehmens und hatte auch keine Kontrolle oder Weisungsbefugnis darüber. Unmittelbar nach Abschluss der Privatplatzierung und der Übernahme besitzt Herr Aziz 16.000.000 Aktien, was ungefähr 10,86 % der ausstehenden Aktien auf unverwässerter Basis entspricht, und übt die Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese aus.

Die Aktien wurden von Herrn Aziz ausschließlich zu Investitionszwecken erworben, und in Zukunft kann Herr Aziz je nach Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und anderen relevanten Faktoren weitere Wertpapiere des Unternehmens erwerben, einen Teil oder alle der bestehenden Wertpapiere, die er hält oder halten wird, veräußern oder seine derzeitige Position beibehalten. Taifa, ein weiteres Unternehmen, das von Rostam Aziz kontrolliert wird, hat mit dem Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung vom 8. August 2023 abgeschlossen, in der Taifa einer Finanzierungszusage in Höhe von insgesamt 11.520.000 Cdn$ zustimmt, die in drei Phasen abgeschlossen werden soll, von denen die Privatplatzierung die erste Phase darstellt. Herr Aziz beabsichtigt, im Rahmen der Finanzierungszusage weitere Wertpapiere des Unternehmens zu erwerben. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. August 2023.

Ein Frühwarnbericht wird von Herrn Aziz gemäß NI 62-103 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens eingereicht werden. Um ein Exemplar des Frühwarnberichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Marc Cernovitch, Chief Executive Officer des Unternehmens, unter der Adresse des Unternehmens: Suite 1305 - 1090 W. Georgia St, Vancouver, BC V6E 3V7, British Columbia, Kanada oder telefonisch unter +1 604-685-9316.

Über Lake Victoria Gold:

Lake Victoria Gold ist ein wachstumsstarkes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol LVG notiert ist. Das Unternehmen nutzt seine einzigartige Position und Erfahrung und konzentriert sich in erster Linie auf das Wachstum und die Konsolidierung im äußerst ertragreichen und höffigen Lake Victoria Goldfield in Tansania.

Das Unternehmen besitzt sämtliche Anteile am neben der 20 Millionen Unzen schweren Mine Bulyanhulu von Barrick gelegenen Projekt Tembo, in dem bislang Bohrungen über mehr als 50.000 Meter absolviert wurden. Das Unternehmen meldete vor Kurzem (10. August 2023 und 29. August 2023) den Erwerb von zwei Lagerstätten, die unser Ziel des externen Wachstums und der Konsolidierung unterstützen. Die Projekte Imwelo und Dora bieten beide ein beträchtliches Wachstumspotenzial.

LVG hat ein sehr erfahrenes Team zusammengestellt, das über langjährige Erfahrung in der Erschließung, Finanzierung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in Afrika verfügt, wobei das Management, die Direktoren und die Partner mehr als 60 % der Aktien halten. Das Unternehmen ist insbesondere dankbar für die Unterstützung und die Kapitalbeteiligung von Barrick Gold sowie die jüngste strategische Partnerschaft mit der Taifa Group.

Die Taifa Group (eine vielfältige Unternehmensgruppe mit Beteiligungen u. a. in den Bereichen Bergbau, Telekommunikation, Öl und Gas, Agrarwirtschaft, Pharmazeutika und der Lederindustrie) hat mit dem Unternehmen eine Vereinbarung abgeschlossen, um über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Taifa Mining (ein Unternehmen, das sich vollständig in tansanischem Besitz befindet) oder andere Unternehmen eine Beteiligung am Unternehmen zu erwerben. Taifa Mining wird auch den gesamten Vertragsbergbau und die Bauarbeiten für das Projekt Imwelo übernehmen. Taifa Mining ist das größte Bergbau-Vertragsunternehmen Tansanias mit über 30 Jahren Erfahrung im Bergbau. Taifa ist der bevorzugte Auftragnehmer für die meisten Minen in Tansania und unterhält langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Darüber hinaus besitzt Taifa die größte Flotte an Bergbauausrüstung in Tansania. Als Unternehmen hat sich Taifa verpflichtet, die neuesten international anerkannten Standards in allen Aspekten seines Geschäfts zu übernehmen und einzuhalten.

Für das Board of Directors des Unternehmens

Simon Benstead

Executive Chairman & CFO

Tel: +1 604-685-9316

E-Mail: sbenstead@lakevictoriagold.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter: zukünftige Explorations- und Erschließungspläne in Bezug auf das Projekt Imwelo und die Vertragsarbeiten auf dem Projekt Imwelo durch Taifa. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, wenn auch nicht immer, durch Wörter wie erwarten, planen, antizipieren, projizieren, anvisieren, potenziell, Zeitplan, prognostizieren, budgetieren, schätzen, beabsichtigen oder glauben bzw. ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, sollten oder dürften. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von LVG liegen, einschließlich Risiken in Verbindung mit oder in Bezug auf: den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, die Volatilität der Metallpreise und der Stammaktien von LVG; Änderungen der Steuergesetze; den Gefahren, die mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten verbunden sind; die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen; das Nichterreichen von Erschließungs- oder Produktions-, Kosten- oder anderen Schätzungen; tatsächliche Explorations- oder Erschließungspläne und -kosten, die wesentlich von den Schätzungen des Unternehmens abweichen; die Fähigkeit, die für Bergbauaktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Umweltvorschriften oder -gefahren und die Einhaltung komplexer Vorschriften im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Klimawandel und Klimawandelvorschriften; Wechselkursschwankungen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Finanzierungs- und Verschuldungsaktivitäten; Betriebstätigkeiten im Ausland und in Entwicklungsländern und die Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich derjenigen, die mit Betriebstätigkeiten in Tansania verbunden sind, und einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Politik in Bezug auf Bergbau und lokale Eigentumsanforderungen oder die Verstaatlichung von Ressourcen im Allgemeinen; abgelegene Betriebe und die Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur; Preis- und Verfügbarkeitsschwankungen bei Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln; Engpässe oder Kostensteigerungen bei den erforderlichen Ausrüstungen, Lieferungen und Arbeitskräften; regulatorische, politische und länderspezifische Risiken, einschließlich lokaler Instabilität oder terroristischer Akte und deren Auswirkungen; die Abhängigkeit von Auftragnehmern, Dritten und Joint-Venture-Partnern; Anfechtung von Eigentums- oder Oberflächenrechten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und die Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu halten; das Risiko eines nicht versicherbaren oder nicht versicherten Verlustes; ungünstige Klima- und Wetterbedingungen; Prozessrisiken; den Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Unterstützung der Gemeinschaft für die Tätigkeit von LVG, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Streiks und der gelegentlichen Einstellung von Tätigkeiten; Konflikte mit kleinen Bergleuten; Ausfälle von Informationssystemen oder Bedrohungen der Informationssicherheit; die Fähigkeit, angemessene interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind; die Einhaltung von Anti-Korruptionsgesetzen und Sanktionen oder anderen ähnlichen Maßnahmen; soziale Medien und der Ruf von LVG; und andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von LVG beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements und spiegeln deren gegenwärtige Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und betriebliche Leistungen wider und gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. LVG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder sich ereignen werden, oder wenn sie eintreten, welche Vorteile oder Verpflichtungen LVG daraus erwachsen. Aus den oben genannten Gründen sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

