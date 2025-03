Delta-Fly Pharma, Inc.: Fortschritt des Entwicklungsstands der Kombinationsstudie von DFP-10917 mit Venetoclax

Anknüpfend an die vorherige Information vom 9. Dezember 2024 freuen wir uns, den neuesten Entwicklungsstand mitzuteilen

In Bezug auf die Phase-I/II-Studie von DFP-10917 in Kombination mit Venetoclax (VEN) bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) in der Zweitlinientherapie (NCT06382168) hat das Data Management Committee (DMC) die Verträglichkeit bei allen sechs Patienten in der Phase I (Dosisfindung) der Phase-I/II-Studie bestätigt. Daher treten wir ab heute, dem 28. Februar 2025, in die Phase II der Studie zur Wirksamkeitsprüfung ein. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass bereits mehrere potenzielle Patienten auf die Teilnahme an der Studie warten.

Bitte nehmen Sie unser innovatives Konzept für schwerkranke Krebspatienten zur Kenntnis und kontaktieren Sie uns.

