Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche starten und damit ihre rasante Freitagsrally gebremst fortsetzen. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 wird vom Broker IG 0,6 Prozent höher bei 21.004 Punkten taxiert. Die Indikation für den Dow Jones Industrial liegt rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 0,2 Prozent im Plus bei 43.912 Zählern.

Den Börsenmonat Februar hatten die US-Indizes mit Verlusten beendet. "Wie viel vorsichtiger kann der Markt noch werden? Wenn man sich den Angst- und Gier-Index ansieht, befinden wir uns genau in der roten Zone, die blinkt und sagt: Vorsicht", sagte Katrina Dudley, leitende Anlagestratege bei Franklin Templeton, bei Bloomberg TV.

Die Tesla-Papiere legten vorbörslich um 2,7 Prozent zu und erholten sich damit von den jüngsten Abgaben. Die Aktien des Elektroautoherstellers hatten im Februar 28 Prozent an Wert eingebüßt und damit den größten monatlichen Rückgang seit etwa zwei Jahren verzeichnet.

Die Aktien von Unternehmen mit Kryptowährungsbezug waren vorbörslich stark gefragt, nachdem sich US-Präsident Donald Trump erneut wohlwollend zu einer strategischen Kryptowährungsreserve in den Vereinigten Staaten geäußert hatte. Die Titel von MicroStrategy , Coinbase , Riot Platforms und MARA Holdings verbuchten Kursgewinne zwischen 10 und 14 Prozent.

Die in den USA gehandelten Papiere von Capri Holdings stiegen vorbörslich um 7,3 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft komme dem Verkauf seiner italienischen Luxusmarke Versace an Prada SpA näher, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Das italienische Familienunternehmen und Capri hätten sich auf einen Preis von bis zu 1,5 Milliarden Euro für das 1978 vom verstorbenen Gianni Versace gegründete Modehaus geeinigt.

Die Anteilsscheine von AppLovin verteuerten sich vorbörslich um 6,5 Prozent. Das auf Apps und Handyspiele spezialisierte Technologieunternehmen hatte einen Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Diese Maßnahme sei eine strategische Antwort auf den 22-prozentigen Kursrückgang der Vorwoche, der von negativen Leerverkäufer-Kommentaren ausgelöst wurde.

Die Titel des Düngerkonzerns Mosaic reagierten mit einem vorbörslichen Kursaufschlag von 2,6 Prozent auf eine Hochstufung durch JPMorgan. Dagegen fielen die Aktien der Fluggesellschaft Southwest Airlines um 2,0 Prozent, nachdem JPMorgan sie von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft hatte./edh/mis