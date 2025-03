EQS-News: Andrea Behrendt wird zum 1. April 2025 CFO bei ZEAL

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Personalie

Andrea Behrendt wird zum 1. April 2025 CFO bei ZEAL



03.03.2025

Andrea Behrendt wird zum 1. April 2025 CFO bei ZEAL

Vorstandsmitglied Sebastian Bielski verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2025

Andrea Behrendt, derzeit VP Group Controlling & Portfolio Management bei ZEAL, übernimmt im Vorstand die Bereiche Finanzen, Investor Relations und alle ESG-Themen

Hamburg, 03. März 2025. Andrea Behrendt wird zum 1. April 2025 Chief Financial Officer (CFO) der ZEAL Network SE, dem Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Sie folgt in dieser Rolle auf Sebastian Bielski, der den Aufsichtsrat der ZEAL Network SE darüber informiert hat, dass er das Unternehmen verlassen möchte, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Der Aufsichtsrat hat entschieden, diesem Wunsch zu entsprechen und seinen Vertrag vorzeitig zum 31. März 2025 zu beenden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Andrea Behrendt als Mitglied des ZEAL-Vorstands begrüßen dürfen. Mit ihrer tiefgreifenden Finanz- und langjährigen Branchenexpertise bringt sie hervorragende Voraussetzungen mit, ZEAL bei der nächsten Phase des Wachstums zu unterstützen“, sagte Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ZEAL Network SE. „Im Namen des Aufsichtsrats bedanken wir uns bei Sebastian Bielski für seinen außergewöhnlichen Einsatz und seinen maßgeblichen Beitrag zur positiven Entwicklung des Unternehmens.“

„Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die Möglichkeit, die Zukunft von ZEAL mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten Team mitgestalten zu dürfen“, erklärt Andrea Behrendt.

Andrea Behrendt ist derzeit VP Group Controlling & Portfolio Management bei der ZEAL Network SE. Sie ist bereits seit 2012 in verschiedenen Positionen im Finanzbereich der ZEAL tätig gewesen. Sie ist zudem CFO der Tochtergesellschaft LOTTO24 AG. Vor ihrer Karriere bei ZEAL war Andrea Behrendt in verschiedenen Führungspositionen im Controlling namhafter Konzerne wie beispielsweise VTG und der Hofmeister Unternehmensgruppe tätig.

Sebastian Bielski hat in seiner Funktion als CFO die Bereiche Finanzen, Investor Relations und alle ESG-Themen verantwortet. In seine Amtszeit fiel unter anderem der Squeeze-out der LOTTO24 AG im November 2024. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Sebastian Bielski den laufenden Geschäftsbericht abschließen, bevor Andrea Behrendt zum 1. April 2025 die Rolle des CFO übernimmt. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, da ZEAL ein äußerst dynamisches und attraktives Unternehmen mit einem tollen und hoch motivierten Team ist“, erklärt Sebastian Bielski.

„Im Namen des Vorstands möchte ich mich bei Sebastian Bielski für die wertvolle Zusammenarbeit bedanken. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, sagt Helmut Becker, CEO der ZEAL Network SE.

Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 hat die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.

Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

