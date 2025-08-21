EQS-DD: ad pepper media International N.V.: KELSTA Telefonbuchverlag GmbH, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.08.2025 / 14:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|KELSTA Telefonbuchverlag GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Oschmann
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ad pepper media International N.V.
b) LEI
|52990050T51W55KK4X45
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|NL0000238145
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,7000 EUR
|24.675,30 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,7000 EUR
|24.675,3000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100278 21.08.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmenheute, 15:35 Uhr · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf19. Aug. · EQS Group
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation18. Aug. · EQS Group
EQS-DD: ad pepper media International N.V.: Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG, Verkaufheute, 14:56 Uhr · EQS Group