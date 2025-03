EQS-News: Bilanz 2024: Flughafen Wien AG erzielt deutliches Plus bei Geschäftsergebnis – erstmals mehr als eine Milliarde Umsatz – Ausbauoffensive gestartet – aber auch Dividende steigt

EQS-News: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Bilanz 2024: Flughafen Wien AG erzielt deutliches Plus bei Geschäftsergebnis – erstmals mehr als eine Milliarde Umsatz – Ausbauoffensive gestartet – aber auch Dividende steigt



Bilanz 2024: Flughafen Wien AG erzielt deutliches Plus bei Geschäftsergebnis – erstmals mehr als eine Milliarde Umsatz – Ausbauoffensive gestartet – aber auch Dividende steigt

Finanzkennzahlen 2024: Umsatzplus von 13,0% auf € 1.052,7 Mio., EBITDA verbessert sich um 12,4% auf € 442,3 Mio. und EBIT um 16,9% auf € 306,1 Mio. – Periodenergebnis mit Plus 27,0% auf € 239,5 Mio. – trotz Wirtschaftsschwäche auch positiver Ausblick für 2025

Gutes Ergebnis unterstützt Bau- und Investitionsoffensive – Capex für 2025 steigt auf rund

€ 300 Mio. und wird zur Gänze aus eigenen Mitteln finanziert – Dividende für 2025 steigt auf

€ 1,65 pro Aktie (2023: € 1,32)

Positiver Finanz-Ausblick auch für 2025: Umsatz rund € 1.080 Mio., EBITDA rund € 440 Mio., Periodenergebnis rund € 230 Mio.

EU-Überregulierung inflationstreibend und größte Belastung für künftige Entwicklung, daher dringender Korrekturbedarf

Passagier-Guidance: Für 2025 werden in der FWAG-Gruppe rund 42 Mio. Passagiere und am Standort Wien rund 32 Mio. Fluggäste erwartet.

„2024 lag Umsatz erstmals über Milliarden-Marke – gutes Ergebnis unterstützt Investitionsoffensive und ermöglicht höhere Dividende“

„Die Reiselust ist zurück, das unterstützt den wirtschaftlichen Erfolgskurs der Flughafen Wien AG, alle Parameter stehen auf Grün. Der Umsatz kletterte erstmals über die Milliardenmarke (+13,0%) auf € 1.052,7 Mio., das Nettoergebnis erreichte € 239,5 Mio. (+27,0%), die Dividende steigt auf € 1,65 je Aktie (2023: € 1,32). Für die gestartete Investitionsoffensive ist 2025 ein Capex-Volumen von € 300 Mio. geplant, das zur Gänze aus eigenen Mitteln finanziert wird. Damit soll der Flughafen zukunftsfit für weiteres Wachstum gemacht werden. Positiv zu sehen ist die Kurskorrektur im Regierungsprogramm, das ein klares Bekenntnis zum Ausbau des Luftverkehrsstandortes enthält. Belastend ist die EU-Überregulierung, die dringend korrekturbedürftig ist“, erklärt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Passagierrekord als Ergebnistreiber – Starker Reisesommer zu erwarten – Mieterakquise für Süderweiterung läuft“

„2024 verzeichneten wir ein Rekordpassagieraufkommen von 31,72 Mio. Fluggästen und das treibt auch die Umsatz- und Ergebnisentwicklung wesentlich voran. Für 2025 sind wir vorsichtig optimistisch und erwarten rund 32 Mio. Passagiere in Wien und rund 42 Mio. Reisende in der Gruppe. Die Buchungslage für den Sommer ist gut und wir rechnen mit einer starken Hauptreisezeit. Mit Modernisierungsmaßnahmen in den Terminals sowie mehr Personal in operativen Bereichen wie an der Sicherheitskontrolle und in der Bodenabfertigung bereiten wir uns schon heute darauf vor. 2027 wird die neue Terminal-Süderweiterung in Betrieb gehen, Passagiere genießen dann auf 70.000 m² zusätzlicher Terminalfläche mehr Aufenthaltsqualität, zusätzliche Shopping- und Gastronomieangebote, neue Lounges und hochmoderne Sicherheitskontrollen. Die Mieterakquise läuft dafür bereits auf Hochtouren. Zuversichtlich für langfristiges Wachstum stimmt uns das Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung, in dem die wichtige Bedeutung des Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktors Luftfahrt in Österreich klar erkannt und bestätigt wird“, hält Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest.





Dividendenvorschlag: € 1,65 Euro je Aktie

Der Vorstand wird der Hauptversammlung für 2024 eine Dividende von € 1,65 je Aktie (2023: € 1,32) vorschlagen. Über die Mitarbeiterstiftung, die 10% der Aktien hält, profitieren auch alle Beschäftigten der Flughafen Wien AG davon. Die Dividendenrendite 2024 liegt bei rund 3,2%.

Bilanz 2024: Umsatzplus auf € 1.052,7 Mio. (+13,0%) und Anstieg des Periodenergebnis auf € 239,5 Mio. (+27,0%)

Im Gesamtjahr 2024 erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von € 1.052,7 Mio., was einem Anstieg um 13,0% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dabei trieb vor allem der Passagieranstieg in der Gruppe die Umsatzentwicklung. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf € 442,3 Mio. (+12,4%) und das EBIT erhöhte sich auf € 306,1 Mio. (+16,9%). Das Periodenergebnis vor Minderheiten ist im Gesamtjahr 2024 auf € 239,5 Mio. (+27,0%) gestiegen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich deutlich auf € 443,7 Mio. (+15,3%).

Verbesserte Umsatzentwicklung in allen Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen hauptsächlich in Folge der guten Verkehrsdynamik im Vergleich zum Vorjahr auf € 506,6 Mio., das Segment-EBIT verbesserte sich auf € 126,3 Mio. Der Umsatz des Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen war vom Frachtrekord getrieben und verzeichnete einen Anstieg auf € 177,8 Mio., das Segment-EBIT stieg auf € 8,6 Mio. Im Segment Retail & Properties erhöhte sich der Umsatz im Jahr 2024 vor allem aufgrund mit dem Passagierwachstum korrespondierender Shopping-, Gastronomie- und Parkerlöse auf € 203,0 Mio. und das Segment-EBIT verbesserte sich auf € 93,9 Mio. Die Umsätze des Segments Malta stiegen 2024 im Vorjahresvergleich auf € 142,9 Mio., das Segment-EBIT belief sich auf € 70,1 Mio.

Investitionen

Im Jahr 2024 wurden in Summe € 189,8 Mio. (2023: € 107,0 Mio.) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert. Das größte Investitionsprojekt am Standort Wien betrifft die Süderweiterung mit € 73,4 Mio.

Erhöhung der Investitionen auf rund € 300 Mio. in 2025

Der Flughafen Wien investiert trotz schwacher Konjunkturlage kräftig in die Standortentwicklung und erhöht die Investitionen auf rund € 300 Mio. im Jahr 2025. Das größte Investitionsprojekt ist die Terminal-Süderweiterung, weitere Investitionen fließen in die Erweiterung des Office Park 4 sowie in Modernisierungen, wie etwa die Terminal 1A-Sanierung.

Prognose für Passagierentwicklung 2025: Rund 42 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 32 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Flughafen Wien mit rund 32 Mio. Passagieren am Standort Wien und für die Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Malta und Kosice) mit rund 42 Mio. Reisenden.

Finanz-Guidance 2025

Der Flughafen Wien geht davon aus, bis Jahresende einen Umsatz von rund € 1.080 Mio., ein EBITDA von rund € 440 Mio. und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund € 230 Mio. zu erreichen.

Die aktuelle Passagier- und Finanz-Guidance erfolgt unter der Annahme, dass es zu keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt.

AirportCity wächst weiter – zahlreiche Betriebsansiedlungen

2025 setzt sich der Boom an Betriebsansiedlungen in der AirportCity fort: Der österreichische Reiseveranstalter TUI Austria verlegt bereits seine Unternehmenszentrale an den Flughafen-Standort und demnächst eröffnet Helios den größten Logistikpark Österreichs mit 80.000 m². Bis Ende 2025 eröffnet mit dem „Vienna House Easy“ das mit 510 Zimmern viertgrößte Hotel Österreichs am Flughafen. Mit über 23.000 Beschäftigten in mehr als 250 Unternehmen am Standort ist der Flughafen Wien der größte Arbeitgeber der Ostregion.

Bau der Süderweiterung voll im Gange – mehr Aufenthalts- und Servicequalität für Reisende

Zur Vorbereitung auf den Sommerreiseverkehr nimmt der Flughafen Wien rund 300 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem in den operativen Bereichen im Terminal, an der Sicherheitskontrolle, in der Bodenabfertigung aber auch anderen Bereichen auf. Parallel dazu erweitert der Airport seine Serviceangebote mit einem Entertainment Gate und neuen KidsZones in den Terminals. 2027 geht dann die neue Terminal 3-Süderweiterung in Betrieb, die Bauarbeiten und die Mieterakquise laufen auf Hochtouren. Auf 70.000 m² entstehen neue komfortable Aufenthalts- und Lounge-Bereiche, neue Bus-Gates sowie zahlreiche neue Shopping- und Gastronomieangebote.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in € Mio. 2024 2023 Umsatzerlöse 1.052,7 931,5 Sonstige betriebliche Erträge 13,9 10,1 Betriebsleistung 1.066,6 941,7 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen -55,7 -54,1 Personalaufwand -386,1 -349,4 Sonstige betriebliche Aufwendungen -190,1 -142,6 Wertaufholung/Wertminderung auf Forderungen 5,5 -2,9 Anteilige Periodenergebnisse at-Equity Unternehmen 2,0 0,8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

442,3 393,6 Planmäßige Abschreibungen -135,8 -131,8 Wertminderungen 0,4 0,0 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 306,1 261,8 Beteiligungsergebnis ohne at-Equity Unternehmen 0,8 0,4 Zinsertrag 17,2 15,9 Zinsaufwand -2,8 -12,0 Sonstiges Finanzergebnis 0,4 -8,3 Finanzergebnis 15,5 -4,1 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 321,7 257,7 Ertragsteuern -82,2 -69,1 Periodenergebnis 239,5 188,6 Davon entfallend auf: Gesellschafter der Muttergesellschaft 216,3 168,4 Nicht beherrschende Anteile 23,3 20,1 Ergebnis je Aktie (in €, verwässert = unverwässert) 2,58 2,01

Bilanzkennzahlen

in € Mio. 2024 2023 AKTIVA: Langfristiges Vermögen 1.717,7 1.662,7 Kurzfristiges Vermögen 682,7 531,7 PASSIVA: Eigenkapital 1.667,2 1.556,4 Langfristige Schulden 320,2 292,6 Kurzfristige Schulden 413,0 345,4 Bilanzsumme 2.400,4 2.194,4 Nettoliquidität 511,6 361,9

Cashflow Rechnung

in Mio. € 2024 2023 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 443,7 384,8 aus Investitionstätigkeit -329,4 -156,6 aus Finanzierungstätigkeit -124,0 -301,5 Free-Cashflow 114,2 228,2 CAPEX1 189,8 107,0

ohne Finanzanlagen

Der Bericht der Flughafen Wien AG über das Jahr vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2024 steht dem Publikum der Gesellschaft in A-1300 Flughafen sowie bei der Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, zur Verfügung und ist unter

http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

abrufbar.

Flughafen Wien, 3. März 2025 Der Vorstand

