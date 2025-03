EQS-News: voxeljet AG - Außerordentliche Hauptversammlung – Erste Hauptversammlung zum Verkauf des voxeljet-Geschäfts abgeschlossen

EQS-News: voxeljet AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

voxeljet AG - Außerordentliche Hauptversammlung – Erste Hauptversammlung zum Verkauf des voxeljet-Geschäfts abgeschlossen



FRIEDBERG, Deutschland-- Die voxeljet AG ("voxeljet") gab heute bekannt, dass voxeljet auf der außerordentlichen Hauptversammlung der voxeljet AG am Donnerstag, den 27. Februar 2025, die erste Aktionärsversammlung mit Beschlüssen über den Verkauf des Geschäfts von voxeljet abgeschlossen hat. Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5, der Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats- bekannt gemacht im Bundesanzeigervom 17. Januar 2025, wurde von der Hauptversammlung angenommen.

Die anwesenden Aktionäre stimmten der Vertagung weiterer diesbezüglicher Beschlüsse (Tagesordnungspunkte 1, 2, 3, 4 und 6) zu. Die Verschiebung bietet der Gesellschaft die Möglichkeit, den Aktionären im Vorfeld der ordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres stattfinden wird, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen.

ÜBER VOXELJET

Die Wurzeln von voxeljet reichen zurück bis ins Jahr 1995 mit der ersten erfolgreichen Dosierung von UV-Harzen. Im Rahmen eines „geheimen“ Projekts werden erste 3D-Druckversuche an der Technischen Universität München durchgeführt. Unser Unternehmen wird am 5. Mai 1999 als Spin-Off der TUM in München gegründet mit der klaren Vision, durch die Entwicklung neuer generativer Verfahren für die Serienfertigung komplexer Bauteile mittels 3D-Druck einen neuen Fertigungsstandard zu etablieren. Zu Beginn wird der Betrieb mit vier Mitarbeitern an der TUM aufgenommen. Heute sind wir ein weltweit agierender, führender Anbieter von schnellen, großformatigen 3D-Druckern und On-Demand-3D-Druckteilen für industrielle und gewerbliche Kunden. Bauteile, die mit Hilfe unserer Technologie hergestellt werden, fliegen im Weltraum, machen Mobilität effizienter und ermöglichen die Produktion neuer technischer Lösungen. Besuchen Sie unsere Website www.voxeljet.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn oder auf Twitter.

Virtueller Rundgang durch die voxeljet-Zentrale in Deutschland:

https://www.youtube.com/watch?v=BVt4h_6oWkc.

Kontakt:

Johannes Pesch

Director Purchasing, Business Development & Investor Relations

Phone: +49 (821) 7483 172

johannes.pesch@voxeljet.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: voxeljet AG Paul-Lenz-Str. 1a 86316 Friedberg Deutschland Telefon: +49 821 7483 100 Internet: www.voxeljet.de ISIN: US92912L2060 WKN: A2QBGM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2093815

