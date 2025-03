Eurozone: Industriestimmung hellt sich stärker als erwartet auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Februar verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 47,6 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfrage mitteilte. Zunächst waren 47,3 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Der Konjunkturindikator erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2023. Trotz der Erholung liegt der Indikator weiter auf einem niedrigen Niveau und bewegt sich klar unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet./jsl/stk