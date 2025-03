GNW-News: Mahindra bringt die mit Monroe Intelligent Suspension Technology erhältlichen Elektro-SUVs BE 6 und XEV 9e auf den indischen Markt

^NORTHVILLE, Michigan, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mahindra & Mahindra,

einer der größten indischen Automobilhersteller, hat zwei Elektro-SUVs vorgestellt, die einzigartige Technologie, unvergleichliches Design und atemberaubende Leistung bieten. Zu den modernsten Ausstattungsmerkmalen der neuen eSUV-Modelle BE 6 und XEV 9e von Mahindra gehört die Monroe Intelligent Suspension CVSAe-Technologie von Tennecos Geschäftsbereich Monroe Ride Solutions. Als erste in Indien verfügbare elektronische Federung passt das CVSAe-System die Dämpfung der Fahrzeugfederung kontinuierlich an die sich ständig ändernden Straßenbedingungen an und sorgt so für optimales Fahrverhalten, Komfort und Fahrvergnügen. ?Kunden, die sich bei diesen aufregenden neuen Modellen für die CVSAe- Technologie entscheiden, treffen angesichts der vielen Leistungsvorteile des Systems, die sich bereits in zahlreichen beliebten Fahrzeugmodellen auf der ganzen Welt bewährt haben, eine wirklich intelligente Entscheidung", sagte Hal Zimmermann, Vice President und General Manager von Monroe Ride Solutions. ?Sobald Fahrer in ganz Indien diese neue Generation von Mahindra Elektro-SUVs erleben, werden sie sofort die Qualität des Fahrwerks erkennen, da es jede Fahrt auf intelligente Weise verbessert, unabhängig von den Straßenbedingungen." Die in zahlreichen Fahrzeugmodellen europäischer und asiatischer OEMs verfügbare Monroe Intelligent Suspension CVSAe-Technologie erkennt veränderliche Fahrgegebenheiten und passt sich diesen kontinuierlich an. Darüber hinaus kann der Fahrer seine bevorzugte Fahrwerkseinstellung - Komfort, Standard oder Sport - wählen, um noch mehr Fahrspaß zu erleben. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit und ihres minimalen Stromverbrauchs ist die CVSAe- Technologie weltweit die erste Wahl für EV-, HEV- und PHEV-Modelle. Mahindra schreibt mit der Einführung seiner beiden Spitzenmodelle im Bereich Elektro-SUV, dem BE 6 und XEV 9e, die Regeln der Elektromobilität neu. Sie basieren auf der revolutionären Elektro-Architektur INGLO, und sind von MAIA, dem schnellsten Automobilsystem der Welt, angetrieben. Diese Fahrzeuge verkörpern Mahindras Vision von ?Unlimit India" - einer Ära, in der Innovationen und Design aus Indien nicht nur globale Maßstäbe herausfordern, sondern neue setzen. Sowohl der Mahindra BE 6 als auch der XEV 9e, die ab 2025 erhältlich sein sollen, beruhen auf der innovativen INGLO-Plattform des Unternehmens und werden mit einem 59-kWh- und einem 79-kWh-Batteriepack angeboten. Zu den weiteren wesentlichen Merkmalen gehören der integrierte 3-in-1-Antriebsstrang mit einer Leistung von bis zu 210 kW, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden beim BE 6 und 6,8 Sekunden beim XEV 9e sowie eine Schnellladung auf 20 bis 80 % in weniger als 20 Minuten (mit 175-kW-Schnellladegerät). Die eSUVs verfügen außerdem über MAIA: Mahindra Artificial Intelligence Architecture, das leistungsfähigste intelligente System in der Automobilwelt. Die wichtigsten Merkmale sind: Software Defined Vehicle, das auf einer Domain-Architektur der nächsten Generation mit Ethernet-Backbone aufbaut; Qualcomm Snapdragon 8295 - der schnellste Chipsatz in der Automobilbranche, 24 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und eine ultraschnelle Adreno GPU der 6. Generation für den Cockpit-Bereich; ADAS L2+ mit Mobileye EyeQTM6-Chip mit 2 GB RAM und 8-MP-Kamera; mehr als 60 Apps für Musik, Unterhaltung, OTT-Filme, Podcasts, Shopping und Produktivität; außerdem Over-the-Air-Updates, die sicherstellen, dass der BE 6 und der XEV 9e immer einen Schritt voraus sind. ?Diese Fahrzeuge sind im wahrsten Sinne des Wortes 'intelligent', das Nonplusultra in puncto Design, Technologie und Leistung", kommentierte - R.Velusamy, President - Automotive Technology Product Development Mahindra & Mahindra Ltd & Joint Managing Director, Mahindra Electric Automobile Limited. ?Durch die Integration von Monroes Intelligent Suspension in unsere Elektro-SUVs BE 6 und XEV 9e ist uns ein bedeutender Schritt bei der Verbesserung der Fahrzeugdynamik gelungen. Dank dieser Zusammenarbeit können wir ein Fahrwerkssystem anbieten, das genau auf die unterschiedlichen Terrains in Indien abgestimmt ist und außergewöhnlichen Fahrkomfort und Kontrolle bietet." Weitere Informationen zu den Technologien von Monroe Intelligent Suspension finden Sie unter www.monroeridesolutions.com (http://www.monroeridesolutions.com/). Über Tenneco Tenneco ist einer der weltweit führenden Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/). Über Mahindra Die 1945 gegründete Mahindra Group ist mit 260.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern einer der größten und angesehensten multinationalen Unternehmensverbände. Der Konzern genießt in Indien eine Führungsposition in den Bereichen Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Informationstechnologie sowie Finanzdienstleistungen und ist gemessen am Produktionsvolumen der größte Traktorhersteller weltweit. Das Unternehmen hat eine starke Marktpräsenz in den Sektoren erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Logistik, Gastgewerbe und Immobilien. Der Fokus der Mahindra Group liegt in erster Linie auf der Umsetzung von ESG-Standards auf globaler Ebene, der Schaffung von Wohlstand auf dem Land und der Verbesserung des Lebens in der Stadt, mit dem Ziel, das Leben von Gemeinschaften und Stakeholdern positiv zu verändern und ihnen einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Mahindra auf www.mahindra.com (http://www.mahindra.com/) bzw. Twitter und Facebook: @MahindraRise. Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8e2f1b2- 69eb-43db-892c-52ae0c3bb602