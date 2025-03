Nvidia: Nach den Zahlen ist vor den Zahlen!

Der kalifornische Chip-Gigant Nvidia (ISIN: US67066G1040) hat die Börsenwelt in den letzten Tagen in Atem gehalten: Am 26. Februar 2025 präsentierte das Unternehmen beeindruckende Quartalsergebnisse, die den Umsatz um satte 78 Prozent auf 39,3 Milliarden US-Dollar steigerten. Die Aktie, ein Liebling der Anleger im KI-Zeitalter, schwankte in der Woche darauf, doch die Aussichten bleiben rosig – vor allem dank der Nachfrage nach KI-gestützten Rechenzentren. Doch wie nachhaltig ist dieser Höhenflug?

Starke Zahlen, aber auch Herausforderungen

Die aktuellen Quartalszahlen zeigen erneut die Dominanz von Nvidia in der KI-Chip-Branche. Im letzten Berichtsquartal bis Ende Januar 2025 belief sich der Umsatz auf 39,3 Milliarden US-Dollar – ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorquartal und 78 Prozent im Jahresvergleich. Auch das bereinigte Ergebnis pro Aktie (Non-GAAP) stieg auf 0,89 US-Dollar und übertraf die Analystenschätzungen. Im Berichtszeitraum bis Januar 2025 erreichte Nvidia einen Umsatz von 130,5 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 114 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung des Datacenter-Geschäfts, das um 93 Prozent auf 35,6 Milliarden US-Dollar wuchs und Nvidias Führungsrolle im KI-Sektor untermauert.

Dennoch gibt es Risiken, die das Wachstum bremsen könnten. AMD entwickelt leistungsstärkere KI-Chips, während Tech-Giganten wie Microsoft und Google zunehmend eigene Prozessoren designen, um ihre Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Gleichzeitig könnten Cloud-Anbieter ihre Investitionen in KI-Infrastruktur kürzen, falls der Markt langsamer wächst als erwartet. Auch geopolitische Unsicherheiten, insbesondere US-Exportbeschränkungen nach China, stellen eine Herausforderung dar. Trotz dieser Faktoren bleiben Analysten optimistisch. Eine Mehrheit der Experten empfiehlt die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 175 US-Dollar, einige Analysten, darunter Oppenheimer, sehen sogar Kurse über 200 US-Dollar als realistisch an.

Nvidia Corp. Tageschart

Betrachtungszeitraum: 28.02.2020– 28.02.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Die Nvidia-Aktie hat sich in den letzten Jahren mehr als verzehnfacht. Dennoch bewegt sie sich nun seit vielen Monaten in einem Seitwärtskanal, der nach oben bei etwa 150 US-Dollar und nach unten bei rund 100 US-Dollar begrenzt wird. Zuletzt fiel es der Aktie zudem schwer, sich oberhalb der 100- und 200-Tage-Linie zu behaupten. Neue Impulse nach oben entstünden erst, wenn diese Linien nachhaltig überwunden würden oder gar ein Ausbruch aus dem Seitwärtskanal nach oben gelingt. Die Marke bei 100 US-Dollar fungiert hingegen als wichtige Unterstützung. Wird diese unterschritten, wäre große Vorsicht bezüglich der weiteren Entwicklung geboten.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Nvidia Corp.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis in USD Reset Barriere in USD Faktor Laufzeit Nvidia Corp. HDHD31 11,78 83,36 93,78 3 Open End Nvidia Corp. UG2N2P 6,80 112,51 121,27 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.03.2025; 12:23 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Nvidia Corp.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis in USD Reset Barriere in USD Faktor Laufzeit Nvidia Corp. HD6AB6 7,93 166,57 156,16 -3 Open End Nvidia Corp. UG1SDA 3,71 140,54 129,61 -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.03.2025; 12:27 Uhr

