Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FACC AG - von Montega AG 03.03.2025 / 17:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FACC AG Unternehmen: FACC AG ISIN: AT00000FACC2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.03.2025 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach 2024: FACC schließt drittes Jahr in Folge mit Umsatzwachstum oberhalb von 20% ab Der Flugzeugzulieferer FACC hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2024 und eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. [Tabelle] Erlöswachstum weiterhin sehr positiv bei durchwachsener Marge: FACC konnte vergangenes Jahr wiederholt eine Top Line-Steigerung oberhalb von 20% erzielen und schloss das Jahr mit einem Umsatz von 884,5 Mio. EUR ab (+20,1% yoy). Die Erlöse im Schlussquartal lagen mit 241,9 Mio. EUR über unseren Erwartungen (MONe: 217,5 Mio. EUR), wenngleich die Dynamik im Vergleich zu den Vorquartalen abnahm. Dies lag u.E. insbesondere an der Verrechnung projektbezogener Entwicklungskosten, die in Q4/23 überdurchschnittlich zum Umsatz beitrugen. Dies erklärt auch die auf den ersten Blick schwache EBIT-Entwicklung, die erwartungsgemäß unter dem Vorjahresquartal lag, da Entwicklungsaufträge bspw. im Bereich Urban Air Mobility (UAM) eine vergleichsweise hohe Marge haben. Trotz des hohen Erlöswachstums schaffte es die FACC im vergangenen Jahr noch nicht, dieses Momentum in eine deutlich höhere operative Marge (EBIT-Marge 2024: 3,2%, +0,8 PP yoy) zu wandeln. Grund hierfür sind u.E. vor allem Anlaufkosten im Zusammenhang mit dem schnellen Personalaufbau (2024: +394 FTE), der sich jedoch in 2025 verlangsamen dürfte. Ausblick 2025: FACC will auch im laufenden Jahr bei Umsatz und EBIT weiter zulegen und erwartet ein Top Line-Wachstum zwischen 5% und 15% sowie ein verbessertes EBIT, das von dem unter CFO Heindl im vergangenen Jahr eingeführten Effizienzprogramm sowie den 2024 durchgeführten Produktionsverlagerungen nach Kroatien und China profitieren soll. Wir positionieren uns in der oberen Hälfte der Wachstumsprognose, da sich das Branchenklima nach einem aufgrund von Lieferkettenproblemen und gekürzten Produktionsplänen beeinträchtigten Jahr 2024 wieder aufgehellt hat. So haben alle relevanten OEM-Kunden der FACC signifikante Produktionssteigerungen angekündigt. Hauptkunde Airbus will die Zahl der Auslieferungen auf 820 Stück steigern (2024: 766 Auslieferungen), Boeing plant die monatliche Produktionsrate der für FACC wichtigen 787 von aktuell 5 auf bis zu 7 Stück am Jahresende zu steigern und der chinesische Hersteller COMAC erwartet 30 Auslieferungen der C919 (2024: 9 Stück) mit weiteren Steigerungen in den Folgejahren. Im Bereich UAM dürfte 2025 ein Richtungsjahr sein, da Archer Aviation sowohl die Serienproduktion als auch den Flugbetrieb in den UAE starten dürfte. Fazit: FACC konnte das vergangene Jahr positiv abschließen, auch wenn weiterhin margenseitige Herausforderungen bestehen. So muss das Unternehmen im laufenden Jahr zeigen, dass die im vergangenen Jahr eingeleiteten Effizienzmaßnahmen Früchte tragen und das mittelfristige Margenziel (8% EBIT-Marge) in Reichweite kommt. Branchenseitig sehen wir über alle OEMs hinweg positive Signale, weshalb wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 12,00 EUR bestätigen. 