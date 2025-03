EQS-News: Adler Group S.A. schließt den Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen ab

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group S.A. schließt den Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen ab



04.03.2025 / 14:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adler Group S.A. schließt den Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen ab



Luxemburg, 4. März 2025 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) gibt bekannt, dass sie den Verkauf von 89,9% ihrer Anteile an den Tochtergesellschaften des in Nordrhein-Westfalen basierten „Cosmopolitan-Portfolios“ an Orange Capital Partners („OCP“) und One Investment Management („OneIM“), eine weltweit tätige Alternative Investment Management-Firma, mit Wirkung zum 28. Februar 2025 abgeschlossen hat. Das Cosmopolitan-Portfolio umfasst 6.788 Mieteinheiten in Nordrhein-Westfalen.

Die Transaktion war am 23. Dezember 2024 angekündigt worden und wurde über einen Share Deal abgeschlossen, bei dem in einem ersten Schritt eine Tranche von 89,9% des Aktienkapitals verkauft wurde.

Es wurde ein Immobilienwert in Höhe von 422,5 Mio. EUR zugrunde gelegt.

Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group, sagte: „Wir freuen uns über die Meilensteine, die wir in der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie in den letzten Monaten erreicht haben. Die im November 2024 erfolgte Veräußerung der Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. (BCP) sowie der nun abgeschlossene Verkauf des "Cosmopolitan-Portfolios" ermöglichen es uns, uns auf unser optimiertes Mietportfolio im Großraum Berlin zu fokussieren. Wir bedanken uns bei allen, die die Transaktion begleitet haben, und insbesondere bei Orange Capital Partners und One Investment Management für die von gegenseitigem Vertrauen und Zuverlässigkeit geprägte Zusammenarbeit.“

Diego Arroyo Ornelas, Managing Director und Head of Investments von Orange Capital Partners, sagte: „Wir schätzen das Vertrauen von One Investment Management sehr und bedanken uns bei Adler für die Zusammenarbeit bei dieser Transaktion. Wir freuen uns auf die weitere Expansion auf dem deutschen Markt und darauf, auch in Zukunft komplexe Wohnimmobilientransaktionen in ganz Europa durchzuführen.“

Kontakt

Investor Relations:

T +352 278 456 710

E investorrelations@adler-group.com

04.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 2094353

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2094353 04.03.2025 CET/CEST