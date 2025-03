Generikafirma Sandoz steigert operativen Gewinn und Dividende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Generika- und Biosimilarhersteller Sandoz will nach einem Umsatz- und Ergebnisplus im Jahr 2024 die Dividende kräftig anheben.

An die Aktionäre sollen 0,60 Franken je Aktie ausgezahlt werden nach zuletzt 0,45 Franken, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Verkaufserlöse stiegen im vergangenen Jahr währungsbereinigt um neun Prozent auf 10,36 Milliarden Dollar. Vor allem das Geschäft mit Biosimilars - Nachahmerversionen von biologisch hergestellten Medikamenten - wuchs mit einem Plus von 30 Prozent kräftig. Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) kletterte um 24 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar, entsprechend einer Marge von 20,1 Prozent.

Für das laufende Jahr stellt Sandoz entsprechend seinen Mittelfristzielen ein Umsatzwachstum um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag in Aussicht. Die Ebitda-Marge soll auf rund 21 Prozent steigen. Die bis 2028 ausgerufenen Ziele bekräftigte das Unternehmen: Eine Ebitda-Marge zwischen 24 und 26 Prozent und 30 bis 40 Prozent Ausschüttungsquote. Die für das vergangene Jahr vorgeschlagene Dividende entspricht 24 Prozent des Reingewinns.

