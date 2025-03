GNW-News: Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 am 12. März an

^Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das

Geschäftsjahr 2024 am 12. März an Männedorf, Schweiz, 5. März 2025 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das Geschäftsjahr 2024 im Rahmen einer Analysten- und Medientelefonkonferenz am Mittwoch, 12. März 2025 um 09:00 Uhr kommentieren. Die Medienmitteilung zum Finanzabschluss und der Geschäftsbericht 2024 werden am Morgen des 12. März 2025 um 6:00 Uhr veröffentlicht. Tecan bietet die Möglichkeit, die Präsentation per telefonischer Einwahl oder Live-Übertragung im Internet zu verfolgen. Der Zugang zur Übertragung mit synchronisierten Präsentationsfolien ist über die Internetseite von Tecan im Bereich ?Investor Relations" unter www.tecan.com (http://www.tecan.com) möglich. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung freigeschaltet. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt. Einwahldaten für die Telefonkonferenz: Für Teilnehmer aus Europa: +41 58 310 50 00 oder +44 207 107 0613 (UK) Für Teilnehmer aus den USA: +1 631 570 5613 Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Präsentation für 90 Tage unter www.tecan.com (http://www.tecan.con) abrufbar sein. Über Tecan Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren ? von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191) Weitere Informationen: Tecan Group Martin Brändle Senior Vice President, Corporate Communications & IR Tel. +41 (0) 44 922 84 30 Fax +41 (0) 44 922 88 89 investor@tecan.com www.tecan.com °