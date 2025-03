OTS: Munich Private Equity / Munich Private Equity zahlt mit fünf Fonds bis ...

Munich Private Equity zahlt mit fünf Fonds bis zu 50 Prozent aus (FOTO) Oberhaching (ots) - Munich Private Equity (https://www.munich-pe.com/) , der Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, tätigt Anfang April fünf Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger. Nach 17 Ausschüttungen in 2024 sind es die ersten im laufenden Jahr. Die Höhe liegt je nach Private-Equity-Dachfonds zwischen 10 und 50 Prozent. Die folgenden Dachfonds* zahlen aus: Asia II: 50 Prozent (2. Auszahlung) Asia III: 15 Prozent (1. Auszahlung) Germany III: 10 Prozent (8. Auszahlung) Infrastructure India I: 10 Prozent (6. Auszahlung) Special Situations: 15 Prozent (4. Auszahlung) Der Dachfonds Asia II hat seine erste Auszahlung im Jahr 2024 vorgenommen. Bereits jetzt erreicht er mit einer großen Auszahlung in Höhe von 50 Prozent eine Quote von insgesamt 70 Prozent. Mit der achten Auszahlung hat der Dachfonds Germany III währenddessen die 100-Prozent-Marke überschritten. "Das Thema Private Equity für Privatanleger liegt dank der Entwicklungen im Zuge des ELTIFs aktuell im Trend. Unsere Auszahlungen sind der beste Beweis dafür, wie dieses Kundensegment erfolgreich von dieser Anlageklasse profitieren kann - und das bereits seit über 25 Jahren. Die langfristige Wertentwicklung und Stabilität von Private Equity machen es zu einer attraktiven Ergänzung für Anleger, die über konventionelle Kapitalmärkte hinausdenken", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity. Die fünf genannten Private-Equity-Dachfonds befinden sich allesamt in der sogenannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert, sondern plangemäß in Tranchen an die Anleger ausgezahlt. *Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet - vollständig lauten diese: RWB Special Market GmbH & Co. Asia II KG i.L. RWB Special Market GmbH & Co. Asia III KG i.L. RWB Special Market GmbH & Co. Germany III geschlossene Investment-KG i.L. RWB Special Market GmbH & Co. Infrastructure India I KG i.L RWB Special Market GmbH & Co. Special Situations KG i.L. Über Munich Private Equity Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment. Mehr unter: http://www.munich-pe.com | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/munichprivateequity/) Pressekontakt: Philipp Klöckner Tel.: 089/6666 94-565 E-Mail: mailto:philipp.kloeckner@mpe.ag Bastian Riccardi Tel.: 089/6666 94-571 mailto:bastian.riccardi@mpe.ag Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122777/5983911 OTS: Munich Private Equity