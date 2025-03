ProSiebenSat.1 lotet Optionen für Übernahme von NuCom und ParshipMeet aus

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verhandelt mit seinem Partner General Atlantic über eine Komplettübernahme des E-Commerce-Geschäfts NuCom und der ParshipMeet Group. Für den Erwerb der Minderheitsbeteiligungen des Finanzinvestors könnte ProSiebenSat.1 als Gegenleistung eine Pflichtwandelanleihe ausgeben oder eigene Aktien an ihn übertragen, wie das SDax-Unternehmen am Mittwochabend in Unterföhring mitteilte.

Voraussetzung für den Deal ist aber, dass sich ProSiebenSat.1 endlich von seinen Geschäften Verivox und Flaconi trennt - mindestens eine dieser Beteiligungen muss entsprechend veräußert werden. Falls zunächst nur eins von beiden Geschäften verkauft wird, soll General Atlantic direkt eine Minderheitsbeteiligung entweder am Vergleichsportal oder der Online-Parfümerie erhalten. Bislang ist das nur indirekt der Fall, da beide Geschäfte bei NuCom gebündelt sind.

Der ProSiebenSat.1-Großaktionär MediaForEurope (MFE) drängt seit Monaten darauf, dass sich der TV-Konzern von seiner E-Commerce-Sparte trennt und auf sein Kerngeschäft zurückbesinnt. Die Verhandlungen über die jeweiligen Verkäufe dauern aber seither an. MFE hält mittlerweile 29,99 Prozent der Aktien des Medienkonzerns und steht damit kurz vor der Schwelle, bei der die Mailänder ein Übernahmeangebot unterbreiten müssen./ngu/zb