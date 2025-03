EQS-News: Zalando erwartet beschleunigtes Wachstum in 2025 dank erfolgreicher Umsetzung von Ökosystem-Strategie und nach einer starken Entwicklung im Vorjahr

EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Zalando erwartet beschleunigtes Wachstum in 2025 dank erfolgreicher Umsetzung von Ökosystem-Strategie und nach einer starken Entwicklung im Vorjahr



06.03.2025

Ausblick 2025: Zalando erwartet durch die erfolgreiche Umsetzung der Ökosystem-Strategie in den beiden Wachstumsfeldern Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) eine Steigerung des Bruttowarenvolumens (GMV) und des Umsatzes zwischen 4 % und 9 %. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) wird zwischen 530 Millionen Euro und 590 Millionen Euro erwartet.

Ergebnis 2024: Sowohl GMV als auch Umsatz erreichen das obere Ende der prognostizierten Spanne, mit Wachstumsraten von 4,5 % beziehungsweise 4,2 %. Das bereinigte EBIT steigt auf 511 Millionen Euro, verglichen mit 350 Millionen Euro im Vorjahr, und übertrifft damit die letzte Prognose für 440-480 Millionen Euro.

Kund*innenwachstum: Die Anzahl der aktiven Kund*innen steigt im Jahr 2024 um 4,5 % auf ein Allzeithoch von 51,8 Millionen.

Berlin, 6. März 2025 // Nach einem starken Geschäftsjahr 2024 erwartet Zalando ein beschleunigtes Wachstum für 2025. Zentraler Treiber ist die erfolgreiche Umsetzung der Ökosystem-Strategie in den beiden Wachstumsfeldern Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B), um das führende europäische E-Commerce-Ökosystem für Mode und Lifestyle aufzubauen.

„Wir machen große Fortschritte bei der Umsetzung unserer Ökosystem-Strategie. Sie motiviert uns, gibt uns eine klare Richtung vor und hat bereits 2024 zu einem starken Ergebnis beigetragen. Wir setzen unsere Strategie mit voller Kraft um und investieren gezielt in zukünftiges Wachstum”, sagte Robert Gentz, Co-CEO von Zalando. „Im B2C-Bereich entwickeln wir unser Bonusprogramm Zalando Plus weiter, erweitern unser Lifestyle-Angebot unter anderem im Sportsegment und inspirieren unsere Kund*innen mit unterhaltsamen Inhalten. Im B2B-Bereich werden wir die Anzahl der Märkte, in denen wir aktiv sind, fast verdoppeln, und Marken und Einzelhändlern innovative Software- und Logistiklösungen für ihre eigenen Onlineshops anbieten.”

Für 2025 prognostiziert Zalando ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) und des Umsatzes zwischen 4 % und 9 % im Vergleich mit dem Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) wird zwischen 530 Millionen Euro und 590 Millionen Euro erwartet. Der Ausblick berücksichtigt nicht die Auswirkungen der geplanten Übernahme von ABOUT YOU.

In 2024 hat Zalando gezeigt, dass das Unternehmen auch in einem eher verhaltenen makroökonomischen Umfeld erfolgreich Wachstumsbereiche erschließen kann. Das GMV stieg im Jahr 2024 um 4,5 % auf 15,3 Milliarden Euro, während der Umsatz um 4,2 % auf 10,6 Milliarden Euro zunahm.

Durch die konsequente Ausrichtung auf profitables Wachstum erzielte Zalando 2024 ein bereinigtes EBIT von 511 Millionen Euro und übertraf damit sowohl den Vorjahreswert von 350 Millionen Euro als auch die letzte Prognose für 440-480 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 3,5 % in 2023 auf 4,8 % in 2024, unterstützt durch operative Effizienzsteigerungen und eine deutliche Erhöhung der B2C-Bruttomarge. Letztere wuchs um mehr als 2 Prozentpunkte auf 43,5 %.



Die Anzahl der aktiven Kund*innen erreichte zum Jahresende mit 51,8 Millionen eine neue Rekordmarke. Dies entspricht einem Anstieg von 4,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Der erste Fokus von Zalandos B2C-Wachstumsstrategie liegt auf Qualität als Differenzierungsmerkmal, um das bestmögliche Einkaufserlebnis für Mode und Lifestyle zu bieten. Eine wichtige Initiative für 2025 ist die Einführung des weiterentwickelten Bonusprogramms Zalando Plus in weiteren Ländern. Das neue Programm wird bereits erfolgreich in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich angeboten und wird in 2025 in die meisten Märkte ausgerollt werden. Der Zalando Shop expandiert zudem in die neuen Märkte Portugal, Griechenland und Bulgarien.

In 2024 hat Zalando zudem sein relevantes Markenangebot signifikant erweitert und das Designer- und Sportsegment unter anderem mit Versace Herrenmode, Marine Serre, On und Fjällräven gestärkt. Im Februar kündigte Zalando zudem die exklusive europäische Retail-Partnerschaft mit der ikonischen Designermarke Diane von Furstenberg an.

Darüber hinaus optimierte das Unternehmen die Präsentation von Produkten durch verbesserte Detailbeschreibungen im Zalando Shop und bietet seinen Kund*innen noch mehr personalisierte, digitale Erlebnisse an. Ein Beispiel hierfür ist die digitale Größenberatung, die auf Referenzartikeln und individuellen Körpermaßen basiert. Zudem hat Zalando sein Angebot an adaptiver Mode seit dem Start im Jahr 2022 verdoppelt und konnte seinen Kund*innen 2024 mehr als 600 adaptive Artikel – 170 mehr als im vorherigen Jahr – in verschiedenen Kategorien anbieten, darunter Schuhe, Sport- und Kinderbekleidung.

Zalando investiert in seinen Märkten auch kontinuierlich in eine stärkere Lokalisierung und maximalen Komfort für seine Kund*innen. Nach dem erfolgreichen Start des verbesserten “Kauf auf Rechnung” in Deutschland wird das Prinzip „Erst anprobieren, später zahlen“ in acht weiteren Märkten eingeführt. Kund*innen haben damit die Möglichkeit, mit verschiedenen Zahlungsmethoden zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen.

Der zweite Fokus der B2C-Strategie von Zalando liegt auf dem Ausbau des Lifestyle- und Mode-Angebots. Im Jahr 2024 verzeichnete Zalando deutlich mehr Kund*innen, die über verschiedene Lifestyle-Bereiche hinweg einkaufen, angeführt vom Bereich Fashion und gefolgt von den Bereichen Lounge by Zalando, Beauty, Kids & Family und Sport. Das Unternehmen verbessert sein Angebot in diesen Bereichen durch kontinuierliche Erweiterungen der jeweiligen Sortimente, personalisierte Inspirationselemente und höchsten Komfort.



Einige Angebote werden dieses Jahr zudem in weiteren Märkten ausgerollt: Beauty wird auf Spanien und Finnland ausgeweitet und steht damit Kund*innen in 13 europäischen Märkten zur Verfügung. Lounge by Zalando startet 2025 in fünf neuen Märkten und wird dann in insgesamt 22 Ländern verfügbar sein.



Der dritte Fokus der B2C-Wachstumsstrategie liegt auf der Integration von personalisierten, inspirierenden und unterhaltsamen Inhalten in das Einkaufserlebnis. Hierzu baut das Unternehmen „Storys auf Zalando” weiter aus. Der Content-Hub bietet Kund*innen inspirierende Inhalte rund um Mode- und Kulturtrends. Seit dem Start Ende 2023 wurden mehr als 500 Stories mit über 700 Marken und 7.000 Produkten veröffentlicht.

2025 wird Zalando zudem weiter mit verschiedenen Inhalten und Formaten experimentieren. Hierzu gehört unter anderem das Feature “Folge meinem Style”, bei dem Talente ihre Lieblingsstyles und Beauty-Produkte mit Follower*innen und Fans teilen können. Künftig können Nutzer*innen über sogenannte Boards kuratierte Styles erstellen, die einem bestimmten Thema gewidmet sind, beispielsweise „Urban Running“ oder „Parisian Skater Kids“. Mit dem Outfit-Builder „StyleIt“ können Nutzer*innen ein komplettes Outfit an einem Avatar ihrer Wahl gestalten, verschiedene Looks ausprobieren und diese mit Freund*innen, ihrer Familie und Follower*innen teilen. Zalando wird einen integrierten und immersiven Discovery-Feed einführen, der neue Inhalte und Funktionen bündelt, und diese auf die individuellen Präferenzen der Kund*innen zuschneidet.

Im B2B-Bereich öffnet Zalando mit ZEOS seine eigene Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihrem Online-Geschäft zu unterstützen – unabhängig davon, ob diese Transaktionen auf der Zalando-Plattform oder außerhalb stattfinden. 2024 hat Zalando hier eine starke Grundlage geschaffen und baut nun weiter darauf auf.

Nach dem Start in der Schweiz, Polen und Spanien bedient ZEOS mit seinem Logistikangebot jetzt 12 Märkte. ZEOS hilft Händler*innen bei Verkäufen auf nun zehn verschiedenen Kanälen, darunter ihren eigenen Online-Shops, sowie auf neun Plattformen und Marktplätzen, die zusammen 85 % des gesamten Marktplatzvolumens in Europa abdecken. Zalando gibt Händler*innen außerdem mehr Kontrolle über ihr Fulfillment-Geschäft, indem es weitere Logistikfunktionalitäten in das zentrale Steuerungstool ZEOS.ONE integriert hat.

In 2025 wird ZEOS zudem zum bevorzugten Partner des britischen Online-Bekleidungs-, Home- und Beautyhändlers NEXT für die Abwicklung von Online-Bestellungen in weiten Teilen Kontinentaleuropas. Mit dem Start dieser Partnerschaft wird ZEOS zusätzliche Fulfillment-Funktionen einführen, von denen zukünftig alle Händler*innen profitieren können. Dazu gehören virtuelle Zolllager, sowie verbesserte Onboarding- und Bestandsmanagement-Funktionen, als auch die Ausweitung der Dienstleistungen auf zehn weitere europäische Märkte, in denen NEXT bereits tätig ist.

Im Jahr 2024 erzielte Zalando im Nachhaltigkeitsbereich signifikante Fortschritte bei seinen kurzfristigen Zielen für 2025 und konnte die Treibhausgasemissionen im Betrieb um 82 % reduzieren sowie die Emissionsintensität der Produkte seiner Eigenmarken seit 2018 um 48 % senken. Das langfristige Ziel sind Netto-Null-Emission im eigenen Betrieb und bei den Eigenmarken bis 2040 sowie auf der gesamten Plattform bis 2050.

Im Dezember kündigte Zalando zudem an, sich mit dem Hamburger Unternehmen ABOUT YOU zusammenschließen zu wollen, um die Umsetzung seiner Ökosystem-Strategie zu beschleunigen. Die Transaktion wird es Zalando im B2C-Bereich ermöglichen, eine Zwei-Marken-Strategie umzusetzen und so die individuellen Bedürfnisse von Kund*innen und Partnern mit maßgeschneiderten und differenzierten Einkaufserlebnissen noch besser zu erfüllen. Im B2B-Bereich wird SCAYLE, die B2B-Software von ABOUT YOU, Zalandos E-Commerce-Betriebssystem ZEOS ergänzen.

Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und damit in Zusammenhang stehender Verträge hat sich Zalando mehr als 90 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU ohne Berücksichtigung eigener Aktien gesichert. Die hohe Annahmequote unterstreicht die starke Zustimmung zu dieser Transaktion. Der Abschluss der Transaktion wird im Sommer 2025 erwartet. Danach soll die Konsolidierung von ABOUT YOU erfolgen.

Die Ergebnispräsentation und der Jahresbericht 2024 sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das das erste Quartal 2025 am 6. Mai 2025 veröffentlichen.

Zalando Konzern

Wesentliche Kennzahlen* in Mio. EUR FY/24 FY/23 GMV Konzern 15.296,2 14.631,0 % Wachstum 4,5 % -1,1 % Umsatz Konzern 10.572,5 10.143,1 % Wachstum 4,2 % -1,9 % B2C Umsatz 9.657,7 9.301,8 B2B Umsatz 952,6 854,4 Überleitung Umsatz -37,8 -13,1 Bereinigtes EBIT Konzern 511,1 349,9 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 4,8 % 3,5 % B2C Bereinigtes EBIT 488,7 310,8 B2B Bereinigtes EBIT 22,8 39,2 Überleitung Bereinigtes EBIT -0,4 0,0 Nettoumlaufvermögen -269,3 -441,8 Investitionsaufwand (Capex) -206,9 -263,2 Nettogewinn 251,1 83,0

Wichtige Leistungsindikatoren FY/24 FY/23 Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 51,8 49,6 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 251,0 244,8 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,8 4,9 Durchschn. Warenkorbgröße (Euro) (letzte 12 Monate) 60,9 59,8

*Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2024

Über Zalando

2008 in Berlin gegründet, baut Zalando mit seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt auf. Im B2C-Bereich bietet das Unternehmen mehr als 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und qualitätsorientiertes Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte zahlreicher Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich nutzt Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mit dem Ökosystem strebt Zalando an, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestylebranche zu bewirken.

Kontakt

Medienanfragen

Sarah Syed

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de



Investorenanfragen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

