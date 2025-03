OTS: CGI Deutschland B.V. & Co. KG / CGI bestätigt Ralf Bauer als ...

CGI bestätigt Ralf Bauer als Deutschland-Chef von CGI (FOTO) Eschborn (ots) - Das globale IT-Beratungsunternehmen CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ernennt Ralf Bauer zum neuen Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft. Er übernimmt die strategische und operative Gesamtverantwortung für das Geschäft von CGI in Deutschland mit 5.000 Beratern und Experten. Die Position als Deutschland-Geschäftsführer hatte Ralf Bauer bereits seit dem 1. Mai 2024 kommissarisch übernommen. Diese Rolle wurde mit der Berufung als Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft nun auch formell bestätigt. Mit Ralf Bauer tritt ein erfahrener Manager die Nachfolge von Torsten Strass an, der die globale Verantwortung des Bereichs Business Engineering bei CGI übernommen hat. Zuvor leitete Bauer die Geschäftseinheit Germany Central and South, die mit 1.800 Mitarbeitenden die größte operative Einheit von CGI Deutschland darstellte und in den vergangenen Jahren ein deutlich profitables Wachstum erzielen konnte. Ralf Bauer begann seine Karriere 1998 als Berater und Projektleiter bei CMG, das später mit Logica (heute: CGI) fusionierte. Seitdem leitete er erfolgreich verschiedene Geschäftsbereiche von CGI. Seine Expertise, von der bereits zahlreiche CGI-Kunden profitieren konnten, liegt insbesondere in den Bereichen Strategieentwicklung, Digital Leadership und Managed Services. "In meiner Rolle als Geschäftsführer von CGI Deutschland möchte ich den Fokus weiter auf die Veränderungs- und Transformationsprojekte unserer Kunden legen, die im Zuge der Digitalisierung und neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz erforderlich werden", betont Bauer. "Zu den vielen Stärken von CGI gehören die hohe ergebnisorientierte Erfolgsquote unserer Projekte und die Zufriedenheit unserer Kunden. Das sind beste Voraussetzungen für meine Ziele, die Rolle als strategischer Partner unserer Kunden zu festigen und auszubauen. Dies wird unsere Marktposition als eine der Top-10-IT-Beratungen in Deutschland weiter stärken." Über CGI Die 1976 gegründete CGI Group gehört zu den größten unabhängigen Anbietern von IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit. Mit 91.000 Beratern und Experten weltweit bietet CGI ein breites Portfolio an Dienstleistungen - von strategischem IT- und Business-Consulting über Systemintegration, Managed IT und Business Process Services bis hin zu Intellectual-Property-Lösungen. Das von CGI verfolgte Prinzip der Kundennähe und das flexible globale Liefernetzwerk unterstützen Kunden dabei, Erfolge schneller zu erzielen und ihre Organisationsstrukturen zu digitalisieren. Der im Geschäftsjahr 2024 ausgewiesene Umsatz von CGI beträgt 14,68 Milliarden kanadische Dollar. CGI-Aktien sind an der TSX (GIB.A) sowie an der NYSE (GIB) notiert. Website: https://www.cgi.com/de/de Pressekontakt: CGI Deutschland B.V. & Co. KG Sabine Ernst, Media Lead Deutschland T: +49-151-16360469, mailto:sabine.ernst@cgi.com http://www.cgi.com/de PR-COM Nicole Oehl, Account Manager T: +49-89-59997-758, mailto:nicole.oehl@pr-com.de http://www.pr-com.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158505/5984943 OTS: CGI Deutschland B.V. & Co. KG