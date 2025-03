10-jährige Rendite D - 3 %: Anlaufziel und Signallevel

Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen stellt einen der größten Vorteile der Technischen Analyse dar. Deshalb wollen wir im zweiten Schritt die Zeitebene herunterbrechen und den Wochenchart der 10-jährigen Rendite D analysieren. In unserem Jahresausblick definierten wir die Kombination aus dem Abwärtstrend seit Oktober 2023 (akt. bei 2,33 %) und der 90-Wochen-Linie (akt. bei 2,42 %) als entscheidenden Katalysator in Sachen „steigende Renditen“. Es hat zwar ein wenig gedauert, doch in dieser Woche hat sich die diskutierte Schlüsselzone letztlich als der erwartete Signalgeber erwiesen. Der Anstieg über das Jahreshoch von 2024 (2,71 %) sorgt ganz aktuell für das nächste Ausrufezeichen, zumal auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) auf weiter steigende Zinsen schließen lassen. Das Mehrjahreshoch vom Oktober 2023 bei 3,02 % markiert jetzt das nächste Anlaufziel. Jenseits dieses Levels beginnt das wirkliche charttechnische Überraschungspotenzial, denn dann müsste die Kursentwicklung der letzten Jahre als seitliche Schiebezone zwischen 2 % und 3 % interpretiert werden (siehe Chart). Entsprechend würde eine Auflösung dieses Konsolidierungsmusters ein Kursziel im Bereich von 4 % aktivieren.

10-jährige Rendite D (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite D

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.