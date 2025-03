EQS-News: DeFi Technologies erwirbt die Mehrheit der Anteile an Neuronomics AG, einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen mit KI-gesteuerten Tradingstrategien

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Firmenübernahme

DeFi Technologies erwirbt die Mehrheit der Anteile an Neuronomics AG, einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen mit KI-gesteuerten Tradingstrategien



07.03.2025 / 16:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DeFi Technologies erhöht seine Beteiligung an Neuronomics AG auf 52,5 %: DeFi Technologies erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Neuronomics AG, einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz und Computational Neuroscience spezialisiert hat.

Strategische Expansion in Vermögensverwaltung und Trading: Diese Übernahme stärkt die Kapazitäten von DeFi Technologies in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Vermögensverwaltung und Trading, diversifiziert die Ertragsströme und ergänzt gleichzeitig DeFi Alpha, den spezialisierten Arbitrage-Handelsbereich des Unternehmens.

Technologische Innovation und Spitzenleistungen: Neuronomics setzt moderne modellgesteuerte quantitative Strategien ein, die eine außergewöhnliche risikoadjustierte Performance ermöglichen. Durch diese Performance, welche die Benchmarks deutlich übertrifft, trägt Neuronomics dazu bei, dass DeFi Technologies gut für ein anhaltendes Wachstum im Bereich der Vermögensverwaltung und des Kryptowährungsmarkts aufgestellt ist.

Toronto – 7. März 2025 - DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das in der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen („DeFi“) Pionierarbeit leistet, freut sich, bekannt geben zu können, dass es seine Beteiligung an Neuronomics AG („Neuronomics“), einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das auf künstliche Intelligenz und modellgesteuerte quantitative Tradingstrategien spezialisiert ist, auf 52,5 % erhöht hat (die „Übernahme”).

Vorherige Investition und strategische Expansion von DeFi Technologies

Diese Übernahme erfolgt im Anschluss an die frühere Zeichnung einer Kapitalerhöhung bei Neuronomics, durch die das Unternehmen eine Beteiligung von 10 % erworben hatte. Die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Neuronomics steht im Einklang mit der Strategie von DeFi Technologies, seine Präsenz in den Sektoren künstliche Intelligenz, Vermögensverwaltung und Trading auszubauen und gleichzeitig seine Ertragsströme zu diversifizieren. Diese strategische Übernahme ergänzt die schon bestehenden Initiativen von DeFi Technologies, einschließlich des Arbitrage-Handelsbereichs DeFi Alpha, der vom technologischen Know-how und den Markterkenntnissen von Neuronomics profitieren wird.

Strategische Übernahme zur Erweiterung der Möglichkeiten

Das in der Schweiz gegründete Neuronomics hat sich als führendes Unternehmen bei der Vermögensverwaltung etabliert, indem es moderne quantitative Tradingstrategien auf der Basis künstlicher Intelligenz („KI”) und Computational Neuroscience entwickelte. Das Unternehmen verfügt über eine Vermögensverwaltungslizenz von der Schweizer Finanzmarktaufsicht („FINMA”), die es ihr ermöglicht, finanzielle Vermögenswerte für Kunden zu verwalten. Der forschungsorientierte Ansatz von Neuronomics konzentriert sich auf zwei Schlüsselbereiche: KI und Computational Neuroscience im Finanzwesen.

Künstliche Intelligenz im Finanzsektor

Neuronomics hat Pionierarbeit bei der Anwendung fortschrittlicher KI-Modelle im Finanzbereich geleistet und KI-Strategien entwickelt, die den Marktindex in sämtlichen Schlüsselkennzahlen übertreffen. Die unternehmenseigenen KI-Modelle kombinieren mehrere Algorithmen, um die Genauigkeit der Vorhersagen zu optimieren und eine Überanpassung (Overfitting) des Modells zu reduzieren. Sein Ansatz übersetzt die Ergebnisse der KI-Modelle in Portfolioumschichtungen zur Optimierung der Vermögensaufteilung zwecks Ertragsmaximierung unter gleichzeitiger Risikosteuerung. Außerdem ist Neuronomics führend bei der individuellen Anpassung von Large Language Models („LLMs”) zur Vorhersage der Preisentwicklung von Vermögenswerten auf der Basis von Marktnachrichten in Echtzeit. Diese Fähigkeit ermöglicht es Neuronomics, neue Investmentmöglichkeiten deutlich früher als die Konkurrenz zu erkennen, was einen klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt bedeutet.

Computational Neuroscience im Finanzwesen

Neuronomics untersucht außerdem, wie sich menschliche kognitive Verzerrungen und emotionale Reaktionen auf das Finanzverhalten auswirken. Dadurch werden Marktineffizienzen entdeckt, die bei traditionellen Strategien häufig übersehen werden. Durch Computational Neuroscience modelliert Neuronomics die neuronalen Prozesse von Tradern und identifiziert ein vorhersehbares Marktverhalten, das auf Überreaktionen oder emotionales Trading zurückzuführen ist. Dieser Ansatz war besonders erfolgreich auf dem Kryptowährungsmarkt, der stark durch emotionale Entscheidungen beeinflusst wird. Seit dem Start seiner Neurofinanz-basierten Kryptostrategie im Juli 2020 hat Neuronomics durchgehend hohe risikoadjustierte Erträge mit minimaler Korrelation zu traditionellen Märkten erzielt.

Technologische Innovation und Spitzenleistungen

Neuronomics nutzt hochmoderne KI-Technologie, um hohe risikoadjustierte Erträge auf dem Kryptowährungsmarkt anzubieten. Seine neu entwickelte KI-gestützte quantitative Strategie, die künftig bei DeFi Technologies eingesetzt wird, hat eine außergewöhnliche Performance nachgewiesen, mit einer Forward Testing-Analyse, die eine jährliche Rendite von 80 % aufweist, und deutlich verringerten Drawdowns und Volatilität im Vergleich mit einer passiven Marktexposition. Das KI-gestützte Modell eliminiert menschliche Verzerrungen, verbessert die Beständigkeit und passt sich dynamisch an sich verändernde Marktbedingungen an. Dadurch sorgt es selbst auf volatilen Märkten für eine nachhaltige Performance.

Diese Strategien beruhen auf einem diversifizierten, ‚Long-only‘-Kryptoportfolio, das auf der Basis von fortschrittlichen KI-Modellen, die Marktineffizienzen wie Momentum und Wertaufholungschancen erkennen, umgeschichtet wird. Der KI-gestützte Ansatz hat durchgehend Benchmarks wie den CCi30-Index übertroffen und eine Sharpe Ratio von über 1 erzielt, was die hervorragenden risikoadjustierten Erträge unterstreicht. Die Neurofin-Strategie betont diese Resilienz durch das Erzielen positiver Nettoerträge bei einem allgemeinen Marktabschwung, der im letzten Monat über 20 % betrug. Das Know-how von Neuronomics bei KI-gestützten Strategien wird die Möglichkeiten von DeFi Technologies erheblich verbessern, insbesondere als Ergänzung zu DeFi Alpha, seinem spezialisierten Arbitrage-Handelsbereich, der sich auf die Identifizierung und Nutzung von Chancen mit niedrigem Risiko auf dem Kryptowährungsmarkt konzentriert.

Hintergrundinformationen zur Geschäftsführung von Neuronomics

Der Gesellschafter Dr. Lorric Ziegler bringt einen großen Erfahrungsschatz bei KI und Computational Neuroscience ein. Er promovierte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) und verfügt über Erfahrungen mit Maschinenlernen und KI-Anwendungen bei bekannten Schweizer Investmentfirmen. Seitdem er 2021 zu Neuronomics kam, hat Dr. Ziegler die IT-Abteilung des Unternehmens, die Vermögensverwaltung und die Risikomanagementprozesse optimiert.

Dr. Michael Kometer, Mitbegründer und Vorstandsmitglied, promovierte an der Universität Zürich und ist Experte für algorithmisches Trading und emotionale Entscheidungsfindung im Finanzwesen. Seine Forschungsergebnisse wurden häufig zitiert, wobei seine Arbeit Neurowissenschaft, KI und Finanzwesen integriert, um hochmoderne Investmentstrategien zu entwickeln.

Der Gesellschafter Patrick Schuppli leitet die Geschäftsaktivitäten und -beziehungen bei Neuronomics. Er verfügt über einen Abschluss als Master in Business and Economics von der Universität Basel. Sein Know-how beim Rohstoffhandel und Blockchain-basierten Projekten war entscheidend für das Unternehmenswachstum.

Der KI-Forscher Gilles Ramstein hat sich auf Maschinenlernen und Data Science spezialisiert. Seine innovative Arbeit bei der Automatisierung von Finanzprozessen und der Entwicklung KI-gestützter Strategien hat die Vorhersagemodelle des Unternehmens wesentlich verbessert.

Kommentare der Geschäftsleitung

Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von DeFi Technologies, kommentierte: „Diese Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein für DeFi Technologies dar und verbessert nicht nur unsere Position bei der Vermögensverwaltung, sondern erweitert auch unsere Möglichkeiten bei quantitativen Handelssystemen. Das Know-how von Neuronomics bei KI und Computational Neuroscience wird unsere bestehenden Tradingaktivitäten, insbesondere durch DeFi Alpha, ergänzen. Diese Übernahme stellt eine natürliche Erweiterung unserer Wachstumsstrategie dar, die sich auf die Diversifizierung von Ertragsströmen sowie die Stärkung unseres Tradingsektors konzentriert. Dies verbessert unser technologisches Know-how sowohl auf den traditionellen als auch auf den dezentralisierten Finanzmärkten.”

Michael Kometer, Mitbegründer von Neuronomics, fügte hin: „Die Partnerschaft mit DeFi Technologies stellt eine einzigartige Gelegenheit für uns dar, unsere Aktivitäten auszubauen und unsere fortschrittlichen KI-Fähigkeiten und modellgestützten Strategien in das umfassendere Ökosystem von DeFi Technologies zu integrieren. Zusammen werden wir weiterhin Innovationen vorantreiben, einen außergewöhnlichen Mehrwert für unsere Kunden anbieten sowie unsere Reichweite und unseren operativen Einfluss ausbauen.“

Einzelheiten zur Übernahme

In Zusammenhang mit der Übernahme hat das Unternehmen 186.304 Stammaktien (die „Payment Shares“) plus zusätzliche Barleistungen an die verkaufenden Aktionäre von Neuronomics ausgegeben. 152.433 Payment Shares unterliegen einer Lock-up-Regelung, gemäß der 50 % in drei Monaten und der Rest in sechs Monaten freigegeben werden. In Zusammenhang mit der Übernahme wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Der Abschluss der Übernahme unterliegt der Zustimmung durch die CBOE Canada Exchange.

Über Neuronomics AG

Neuronomics AG ist ein Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf KI-gesteuerte quantitative Tradingstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration künstlicher Intelligenz, Computational Neuroscience und quantitativer Finanzstrategien stellt Neuronomics hochmoderne Lösungen zur Verfügung, die eine hervorragende risikoadjustierte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website https://www.neuronomics.com/

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Annäherung der traditionellen Kapitalmärkte und der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit branchenführenden Web3-Technologien im Fokus setzt sich DeFi Technologies zum Ziel, einem breiten Anlegerkreis Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu verschaffen. Mit der Unterstützung eines angesehenen Expertenteams, dessen umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte wir uns zu Nutze machen, streben wir danach, die Art und Weise der Interaktionen von Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem zu revolutionieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und besuchen Sie für weitere Informationen die Website https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour”) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit bieten, über ihr herkömmliches Bankkonto einfach und sicher auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil der Vermögensverwaltungssparte von DeFi Technologies Inc. Für die vollständig abgesicherten digitalen Vermögenswerte von Valour in Form von ETPs, die an verschiedenen europäischen Börsen notiert sind bzw. über Banken und Broker-Plattformen angeboten werden, fallen nur geringe bis gar keine Verwaltungsgebühren an. Valour ist als Teil der Vermögensverwaltungssparte von DeFi Technologies Inc tätig.

Um weitere Informationen über Valour zu erhalten, sich zu registrieren oder Updates zu erhalten, besuchen Sie bittevalour.com

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Abschluss der Transaktion mit Neuronomics; die durch die KI-Modelle von Neuronomics erzielten Erträge; die Geschäfts- und Wachstumschancen von Neuronomics; die durch die Übernahme erzielten Synergieeffekte; die Fähigkeit von DeFi Technologies, die Tradingstrategien von Neuronomics zu nutzen; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzprodukte, die Wahrnehmung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Zielerreichungen des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen formuliert werden oder darin implizit enthalten sind. Solche Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren sind unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen; das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

# # #

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

(323) 537-7681

07.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2097408 07.03.2025 CET/CEST