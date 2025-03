IRW-News: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital reagiert auf Einrichtung einer strategischen Kryptoreserve in den USA

IRW-PRESS: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital reagiert auf Einrichtung einer strategischen Kryptoreserve in den USA

Fredericton, New Brunswick - 7. März 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) (NextGen oder das Unternehmen) bekräftigt neuerlich sein Bekenntnis zur Demokratisierung digitaler Assets, nachdem US-Präsident Donald Trump vor kurzem eine Präsidialverordnung abgesegnet hat, welche die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve vorsieht. Die Reserve wird voraussichtlich mit Bitcoins aus dem Besitz der Bundesregierung ausgestattet werden.

Die Einrichtung einer strategischen Kryptowährungsreserve markiert eine dramatische Wende in der politischen Haltung der US-Regierung gegenüber digitalen Vermögenswerten und hat das Potenzial, die Finanzlandschaft in Nordamerika völlig neu zu definieren. Präsident Trumps Präsidialverordnung schreibt eine umfassende Buchführung über die Bestände an digitalen Bundesvermögenswerten vor und verbietet den Verkauf von Bitcoin aus der Reserve, um sie als dauerhafte Wertaufbewahrungsmittel zu positionieren.

Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Wendepunkt für den Sektor und ist eine Anerkennung der wachsenden Bedeutung der Blockchain-Technologie und der digitalen Assets im globalen Finanzsystem, so Alexander Tjiang, der interimistische CEO von NextGen. Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit unserer langfristigen Strategie, eine diversifizierte Digital-Asset- und Technologie-Plattform für Anleger an den Aktienmärkten aufzubauen, und wir freuen uns schon auf die weitere Umsetzung unseres Geschäftsplans.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) notiert an der Canadian Securities Exchange. Das Unternehmen betreibt zurzeit eine Online-Handelsplattform namens PCSections.com (PCS) und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft namens Cloud AI Hosting (Cloud AI Hosting), das den KI-Sektor unterstützt. Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen intern entwickelt. Das Unternehmen hat zudem die Absicht, den Erwerb von Kryptowährungen demokratischer zu gestalten, indem es Anlegern über ein reguliertes Börsenvehikel Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Assets ermöglicht. Von Zeit zu Zeit will das Unternehmen auch andere Mikrotechnologie-Plattformen bewerten und erwerben bzw. entwickeln.

Für weitere Informationen:

Alexander Tjiang, Interim Chief Executive Officer

(416) 300-7398

https://nextgendigital.ca

info@nextgendigital.ca

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen in Bezug auf den Abschluss des Angebots zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt und der Verwendung der Erlöse und verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots beinhalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78806

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78806&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65290F1080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.