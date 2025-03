IRW-News: P2P Group Ltd.: P2P Group Ltd. gibt den Abschluss der ersten Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

IRW-PRESS: P2P Group Ltd.: P2P Group Ltd. gibt den Abschluss der ersten Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

Vancouver, British Columbia - 7. März 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (das Unternehmen) (CSE: PPB) gibt heute bekannt, dass es gemäß seinen Pressemitteilungen vom 25. Februar 2025 und 6. März 2025 die erste Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung (die Finanzierung) abgeschlossen hat.

Das Unternehmen emittierte 7.596.419 Wertpapiereinheiten (Einheiten) aus dem Unternehmenskapital zum Preis von 0,13 CAD pro Einheit, um damit einen Bruttoerlös von 987.537,47 CAD zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (Aktie) und einem Warrant, der zum Kauf einer Aktie berechtigt (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant kann von dessen Inhaber ausgeübt werden, um sich entweder innerhalb von 12 Monaten eine zusätzliche Aktie zum Preis von 0,18 $ zu sichern oder nach den 12 Monaten ab Ausgabe und vor Ablauf des Gültigkeitszeitraums von 24 Monaten eine Aktie zum Preis von 0,25 $ zu erwerben, vorausgesetzt, es kommt zu keiner Vorverlegung der Ausübungsfrist. Liegt der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktien an der Börse während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,25 $, kann das Unternehmen die Ausübungsfrist der Warrants vorverlegen. Die Inhaber sind dann verpflichtet, innerhalb von zehn Werktagen zu handeln.

Das Unternehmen zahlte eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 4.950 $ in bar.

Die im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier (4) Monaten plus einem (1) Tag, die am 7. Juli 2025 abläuft.

Ein Insider des Unternehmens zeichnete 100.000 Einheiten im Rahmen der Finanzierung, bei der es sich um eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei (Related Party Transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) handelt. Das Unternehmen hat sich auf die in den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre in Bezug auf die Beteiligung verbundener Parteien am Angebot berufen, da weder der faire Marktwert des Transaktionsgegenstands noch der faire Marktwert der in Bezug auf die Transaktion vorgesehenen Vergütung - soweit dies die nahestehenden Parteien betrifft - über 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens liegen werden.

Das Unternehmen verwendet den Nettoerlös aus der Finanzierung als allgemeines Working Capital und für Verwaltungszwecke.

Das Unternehmen wird möglicherweise eine zweite und letzte Tranche abschließen.

Im Namen des Boards,

Edward Clarke

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (604) 339-0339

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

