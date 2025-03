ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 37,70 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 37 auf 37,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die deutliche Kurskorrektur bis zum vergangenen Donnerstag sei überwiegend schon mit der immensen Euro-Stärke zum US-Dollar zu erklären, schrieb Analyst Polo Tang in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Den Rest liefere die Schwäche der Papiere von T-Mobile US. Tang sieht nun vor allem Bewertungspotenzial für den deutschen Kern der Anlagestory./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

