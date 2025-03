Dow Jones Industrial Average® - Drohendes Doppeltop

Ende Januar/Anfang Februar startete der Dow Jones® nochmals einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch vom Dezember bei 45.074 Punkten. Auf diesem Level verließ die Marktteilnehmer allerdings erneut der Mut. Die folgende Korrekturbewegung hat die Kursgewinne des Jahres 2025 vollständig aufgezehrt und beinhaltet das Risiko der Ausprägung eines klassischen Doppeltops. Als Mahnung sollten Anlegerinnen und Anleger in diesem Kontext den trendfolgenden MACD verstehen, der zuletzt ein sog. „bullish failure“ ausgeprägt hat. In der Vergangenheit sorgte das Scheitern des Indikators an seiner Signallinie oftmals für einen weiteren Korrekturimpuls. In diesem Kontext gilt es, die Schlüsselzone aus einem Fibonacci-Level (42.077 Punkte), den Tiefpunkten bei rund 42.000 Punkten sowie der 50-Wochen-Linie (akt. bei 41.464 Punkten) zu beachten (siehe Chart). Ein Bruch dieser Bastion würde eine obere Umkehr vervollständigen, welche immerhin ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 3.000 Punkten bereithalten würde. Entsprechend sollten die amerikanischen Standardwerte die beschriebene Kernhaltezone unbedingt verteidigen.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

