EQS-News: DOUGLAS Group sichert sich Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen von 200 Millionen Euro

DOUGLAS Group sichert sich Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen von 200 Millionen Euro

Neues Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro

Laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren – Investorenbasis aus In- und Ausland

Darlehen wird zusammen mit eigener Liquidität aus dem operativen Geschäft zur vollständigen Rückzahlung der Brückenfinanzierung von 450 Millionen Euro genutzt – zum ersten Fälligkeitstermin nach zwölf Monaten

Düsseldorf, 10. März 2025 – Die DOUGLAS Group, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, hat sich mit einem Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro eine nicht dinglich besicherte Teilfinanzierung gesichert. Das Darlehen wird, zusammen mit 250 Millionen Euro Liquidität aus dem operativen Geschäft, zur vollständigen Tilgung der vor einem Jahr nach dem Börsengang aufgenommenen Brückenfazilität in Höhe von 450 Millionen Euro verwendet. Obwohl die Brückenfinanzierung zweimal um je sechs Monate verlängert werden konnte, zahlte die DOUGLAS Group die Kreditlinie bereits bei der ersten Fälligkeit vollständig zurück und reduzierte die Zinskosten so um rund 3,3 Millionen Euro.

Diversifizierung des Fälligkeitsprofils und Erhöhung des finanziellen Spielraums

Mit 200 Millionen Euro übersteigt das Schuldscheindarlehen das ursprüngliche Vermarktungs-volumen von 150 Millionen Euro. An der Privatplatzierung sind Investoren aus dem In- und Ausland beteiligt, darunter mit einem starken Engagement auch die vier arrangierenden Banken. Durch die Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren werden das Fälligkeitsprofil der DOUGLAS Group weiter diversifiziert und die Zinskosten gesenkt. Die Zinseinsparungen stehen der Group nun zusätzlich für die Umsetzung ihrer Expansionspläne zur Verfügung und erhöhen ihren finanziellen Spielraum.

Mark Langer, CFO der DOUGLAS Group, sagte: „Mit dieser Platzierung und der Rückzahlung von Schulden aus eigener operativer Liquidität setzen wir ein klares Zeichen: Wir wollen und werden unsere Verschuldung deutlich reduzieren. Die fortlaufende Verbesserung unseres Finanzprofils und Vergrößerung des finanziellen Spielraums sind maßgeblich für den Ausbau unseres erfolgreichen Geschäftsmodells. Wir sind überzeugt, dass wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind.“

Über die DOUGLAS Group

Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.900 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty- Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie „Let it Bloom – DOUGLAS 2026″. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel- Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,45 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 19.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DOUGLAS Group wurde von Forbes 2025 als weltweit führender Arbeitgeber für Frauen im Bereich Einzel- und Großhandel ausgezeichnet. Die DOUGLAS Group (Douglas AG) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der DOUGLAS Group.

