GNW-News: CLIQ erwägt Delisting

^CLIQ erwägt Delisting * Delisting wird in Betracht gezogen * Potenzielle öffentliche Teilerwerbs- und Teilrückkaufangebote * Hauptversammlung bis auf Weiteres vertagt DÜSSELDORF, 10. März 2025 - Am 6. März 2025 gab der CLIQ-Konzern per Ad-hoc- Mitteilung bekannt, dass CLIQ ein Delisting von allen Börsen erwägt, an denen die Aktien des Unternehmens derzeit notiert sind. Im Rahmen dieses Prozesses hat CLIQ eine Vereinbarung mit Dylan Media B.V. getroffen, die den Erwerb einer erheblichen Anzahl ausstehender CLIQ-Aktien prüft. Delisting Die Entscheidung, ein Delisting zu prüfen, ist in erster Linie auf die geringe Nachfrage der Anleger nach den CLIQ-Aktien zurückzuführen, sowie auf die mit der Börsennotierung verbundenen Berichtspflichten und Kosten. Ein mögliches Delisting würde auch die operative Flexibilität und die Entscheidungsfindung ohne kurzfristigen Marktdruck verbessern. Die Kapitalmärkte sind für CLIQ schon seit einiger Zeit nicht mehr die beste Finanzierungsoption und eine Trendwende in dieser Hinsicht ist in naher Zukunft nicht abzusehen. Ein potenzielles öffentliches Teilerwerbsangebot von Dylan Media und ein potenzielles öffentliches Teilrückkaufangebot von CLIQ würden den CLIQ-Aktionären die Möglichkeit geben, ihre Aktien zu veräußern, wenn sie nicht Aktionäre eines nicht börsennotierten Unternehmens bleiben wollen. Potentielles öffentliches Teilerwerbsangebot von Dylan Media Dylan Media erwägt ein öffentliches Teilerwerbsangebot an die CLIQ-Aktionäre, die ihre Aktien verkaufen möchten, bevor CLIQ in ein nicht börsennotiertes Unternehmen umgewandelt wird. Dylan Media ist eine niederländische Investmentgesellschaft in Privatbesitz, die von internationalen Investoren, erfahrenen Medienmanagern und einer Gruppe bestehender CLIQ-Aktionäre, darunter Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, finanziert wird. CLIQ erkennt an, dass Dylan Media noch mit Eigenkapital- und Fremdkapitalgebern verhandelt, um zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, und dass es den Umfang oder die Bedingungen seines potenziellen Teilerwerbsangebots noch nicht endgültig festgelegt hat. Potentielles öffentliches Teilrückkaufangebot durch CLIQ Je nach Umfang und Bedingungen des potenziellen Angebots von Dylan Media und der sich daraus ergebenden Aktionärsstruktur von CLIQ, könnte der Konzern seiner Hauptversammlung auch ein öffentliches Teilangebot für Aktienrückkauf vorschlagen. Sollte dies beschlossen werden, würde dies den Erwerb eigener Aktien auslösen, die dann - nach Abschluss des öffentlichen Teilangebots zum Aktienrückkauf von CLIQ - eingezogen würden und das Grundkapital von CLIQ entsprechend verringern würden. Für den Fall, dass CLIQ ein öffentliches Teilrückkaufangebot unterbreitet, hat sich Dylan Media verpflichtet, nicht an einem möglichen Rückkaufangebot mit den von ihr gehaltenen CLIQ-Aktien teilzunehmen. Hauptversammlung & Finanzberichterstattung Aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen wurde die ursprünglich für den 11. April 2025 geplante Hauptversammlung von CLIQ auf einen späteren noch festzulegenden Zeitpunkt verschoben. Bis auf weiteres beabsichtigt CLIQ, seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 wie geplant am 8. Mai 2025 zu veröffentlichen. Stellungnahme des Vorstands ?Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von CLIQ unterstützen die Pläne von Dylan Media. Darüber hinaus unterstützen die Gremien auch das Delisting unter der Voraussetzung, dass Dylan Media auch eine signifikante Beteiligung an CLIQ hält", sagte Ben Bos, Mitglied des Vorstands. ?CLIQ wird weiterhin alle Interessensgruppen während dieses Prozesses auf dem Laufenden halten." Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com (mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global (mailto:daniela.muenster@h- advisors.global), +49 174 3358111 Finanzkalender Hauptversammlung 2025 tbd Finanzbericht Q1 2025 & Telefonkonferenz Donnerstag 8 Mai 2025 Halbjahresfinanzbericht 2025 & Telefonkonferenz Donnerstag 7. August 2025 Finanzbericht Q3/9M 2025 & Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025 Über CLIQ Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing- Unternehmen, das gebündelte abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert. Zum 31. Dezember 2024 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 132 Mitarbeiter aus 33 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen und weitere Informationen über CLIQ. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn. °