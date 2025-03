Capcom verkündet Partnerschaft mit dem Esports World Cup!

- Capcom Cup 11 zum ersten Mal in Japan veranstaltet, 14.000 Teilnehmende und mehr als 10 Millionen Zuschauer -

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) (Capcom) verkündete heute eine dreijährige Partnerschaft mit dem Esports World Cup (EWC) der Esports World Cup Foundation, der im Rahmen der E-Sport-Initiative des Unternehmens in Saudi-Arabien veranstaltet wird.

Street Fighter 6/EWC Collaboration (Graphic: Business Wire)

Der erste EWC im letzten Jahr war Teil eines nationalen Projekts in Saudi-Arabien. Dabei kamen 1.500 Spitzenspieler und 200 Vereine aus 100 Ländern zusammen, was einen großen Einfluss auf die weltweite E-Sport-Turnierszene hatte.

Im ersten Jahr der Partnerschaft mit dem EWC, der diesen Sommer in Riyadh, Saudi-Arabien stattfinden wird, erwerben Spieler der drei offiziellen globalen Capcom-Turniere, nämlich Capcom Pro Tour, das Meisterschaftsturnier Capcom Cup und Street Fighter League, das weltweit in drei Regionen veranstaltet wird, das Recht, beim EWC anzutreten. Zusätzlich erwerben die Sieger des EWC das Recht, beim Capcom Cup 12 anzutreten. Capcom wird einen Rahmen für die Zusammenarbeit mit dem EWC entwickeln, um die Präsenz von Street Fighter 6 in der globalen E-Sport-Szene zu verbessern und sein E-Sport-Geschäft weltweit auszubauen.

Bei Capcom Cup 11 und Street Fighter League: World Championship 2024, die vom 5. bis 9. März in der Ryogoku Kokugikan-Arena veranstaltet wurden, waren 14.000 Teilnehmende und über 10 Millionen Online-Zuschauer zu verzeichnen*. Diese erstmalig in Japan abgehaltenen Veranstaltungen zogen große Aufmerksamkeit auf sich und waren ein voller Erfolg. Danach entschied Capcom, den Capcom Cup 12 ebenfalls in der Ryogoku Kokugikan-Arena zu veranstalten. Capcom möchte weiterhin den weltweiten E-Sport-Markt beleben und den E-Sport in Japan fördern.

Capcom fördert die Industrieentwicklung, indem es eine Struktur entwickelt, die auf eine Erweiterung des E-Sport-Ökosystems abzielt, damit Fans und Teilnehmende den Nervenkitzel des Wettbewerbs spüren können.

* Die vorläufigen Zahlen beinhalten offizielle und autorisierte Streams auf Japanisch, Englisch, Chinesisch, Spanisch und Portugiesisch (Brasilien).

