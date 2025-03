EQS-Adhoc: SPOBAG Aktiengesellschaft: WECHSEL DES GROßAKTIONÄRS, PFLICHTANGEBOT ERWARTET

EQS-Ad-hoc: SPOBAG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

SPOBAG Aktiengesellschaft: WECHSEL DES GROßAKTIONÄRS, PFLICHTANGEBOT ERWARTET



11.03.2025 / 08:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

WECHSEL DES GROSSAKTIONÄRS, PFLICHTANGEBOT ERWARTET



Düsseldorf, 11.03.2025 – Die SPOBAG Aktiengesellschaft wurde soeben darüber informiert, dass Herr Hsiao-Hsuan Wang, 10F, No. 19, Ln. 91, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110027, Taiwan (R.O.C.) heute eine Vereinbarung über den Kauf von 80,0 % der Aktien der SPOBAG Aktiengesellschaft abgeschlossen hat. Der Vollzug dieser Vereinbarung stehe noch unter aufschiebenden Bedingungen. Mit Vollzug wird Herr Wang die Kontrolle über die SPOBAG Aktiengesellschaft erlangen und daher verpflichtet sein, den Aktionären der SPOBAG Aktiengesellschaft ein Pflichtangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der SPOBAG Aktiengesellschaft zu unterbreiten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SPOBAG Aktiengesellschaft werden die Angebotsunterlage sorgfältig prüfen und eine begründete Stellungnahme zu dem Pflichtangebot abgeben. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich im April 2025 veröffentlicht werden. Der Angebotspreis soll dem gesetzlichen Mindestpreis entsprechen.

Weiterhin hat die SGCI Corporate Finance GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 109921, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Chang, Neue Mainzer Straße 6-10, 60311 Frankfurt am Main, heute eine Vereinbarung über den Kauf von ca. 4,2 % der Aktien der SPOBAG Aktiengesellschaft abgeschlossen. Der Vollzug dieser Vereinbarung stehe noch unter aufschiebenden Bedingungen.

Kontakt:

Phillip Campbell

Vorstand

vorstand@spobag-ag.de

Dieselstraße 21

85748 Garching Deutschland

Ende der Insiderinformation

11.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SPOBAG Aktiengesellschaft Dieselstraße 21 85748 Garching bei München Deutschland Telefon: +49 (0)89 896 795 711 E-Mail: vorstand@spobag-ag.de Internet: https://spobag-ag.de/ ISIN: DE0005490601 WKN: 549060 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 2098408

2098408 11.03.2025 CET/CEST