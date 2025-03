IRW-News: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI erweitert SpectrumIQ um Snapchat- und LinkedIn-Influencer-Entdeckung, Echtzeit-Trends und Wettbewerbseinblicke

IRW-PRESS: BrandPilot AI Inc: BrandPilot AI erweitert SpectrumIQ um Snapchat- und LinkedIn-Influencer-Entdeckung, Echtzeit-Trends und Wettbewerbseinblicke

Toronto, Ontario--(12. März 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologie, gibt stolz Updates für seine Influencer-Marketing-Plattform SpectrumIQ bekannt, die die Möglichkeiten zur Influencer-Entdeckung und Markenanalyse erweitern.

Dieses Update unterstreicht BrandPilot AIs Engagement, Marketern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um sich in der sich entwickelnden digitalen Landschaft zurechtzufinden. Die neuen Funktionen ermöglichen es Nutzern, relevante Influencer auf aufstrebenden Plattformen zu entdecken, trendige Inhalte zu verfolgen und tiefere Einblicke in die Markenleistung zu gewinnen.

"In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft brauchen Marketer einen Vorsprung", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Die neuesten Erweiterungen von SpectrumIQ bieten diesen Vorteil und liefern einzigartige Erkenntnisse und Entdeckungsmöglichkeiten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein."

Hauptfunktionen des SpectrumIQ-Updates:

- Erweiterte Influencer-Entdeckung

o Direkte Suche nach Snapchat-Influencern nach Benutzernamen oder Schlüsselmetriken wie Anzahl der Aufrufe, Standort, Interessen und Followerzahl.

o Filtern und Entdecken von LinkedIn-Influencern basierend auf spezifischen Kriterien wie Standort, Followerzahl, Engagement-Rate und Kontotyp.

- Täglich frische Entdeckungen:

o SpectrumIQ bietet nun tägliche Updates zu aufstrebenden Influencern, Autoren mit trendigen Inhalten, Influencern mit dem engagiertesten Publikum und Top-Performern.

- Social Listening Markenvergleich:

o Nutzer können die Leistung von Markenkonten, gesponserte Inhaltsaktivitäten, Creator-Partnerschaften und Markenerwähnungen vergleichen, um Wettbewerbseinblicke zu gewinnen.

Um seine Fähigkeiten weiter auszubauen, hat BrandPilot AI auch eine Premium-Liste von Web3- und Krypto-fokussierten Influencern zusammengestellt, die es Marken ermöglicht, sich mit Top-Stimmen in den Bereichen Blockchain, DeFi und NFT zu verbinden. Diese Ergänzung stellt sicher, dass Marketer mit hochwertigen Autoren in Kontakt treten können, die Gespräche in der sich schnell entwickelnden digitalen Wirtschaft vorantreiben.

Über BrandPilot AI Inc.

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Technologieunternehmen für Performance-Marketing mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die einen außergewöhnlichen ROI für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenexpertise ermöglicht BrandPilot AI Organisationen, komplexe Werbelandschaften mit Präzision zu navigieren. Das Hauptprodukt des Unternehmens, AdAi, bekämpft Werbeverschwendung, indem es kannibalistische Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert, während Spectrum IQ Mikro-Influencer nutzt, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren. Für weitere Informationen über BrandPilot AI und seine KI-gestützten Marketinglösungen besuchen Sie bitte www.brandpilot.ai.

KONTAKTINFORMATIONEN

BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

ir@brandpilot.ai

+1-519-239-6460

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Aussagen über die Geschäftsziele des Unternehmens, die Wachstumsstrategie, die erwarteten Vorteile seiner Mitgliedschaft in der Canadian Marketing Association, die erwarteten Ergebnisse seiner KI-gestützten Marketinglösungen und die Auswirkungen seines bevorstehenden Webinars zu KI-gesteuerten Marketingstrategien umfassen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die fortgesetzte Einführung künstlicher Intelligenz im Marketing, die Effektivität der Technologie des Unternehmens bei der Reduzierung von Werbeineffizienzen und seine Fähigkeit, Branchenführer durch strategische Initiativen einzubinden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Änderungen der Marktbedingungen, regulatorische Entwicklungen, Wettbewerbsdruck, technologische Fortschritte und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan erfolgreich umzusetzen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sie sich als korrekt erweisen werden. Den Lesern wird empfohlen, diese Risiken und Unsicherheiten unabhängig zu bewerten und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Veröffentlichung werden zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gemacht, und außer wenn dies nach geltendem Recht erforderlich ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Keine Wertpapierbörse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

Quelle: BrandPilot AI Inc.

Um die Quellenversion dieser Pressemitteilung zu sehen, besuchen Sie bitte https://www.newsfilecorp.com/release/244306/

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/BPAI:AQL/news/4869345928419223/BrandPilot_AI_Enhances_SpectrumIQ_with_Snapchat_LinkedIn_Influencer_Discovery_RealTime_Trends_and_Competitive_Insights

