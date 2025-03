"Epoche der Aufrüstung" treibt Rheinmetall - Dividende erhöht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Steigende Rüstungsausgaben bescheren Rheinmetall ein für das Unternehmen beispielloses Wachstum.

"Eine Epoche der Aufrüstung in Europa hat begonnen, die uns allen viel abverlangen wird", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Mittwoch. "Sie bringt uns bei Rheinmetall für die kommenden Jahre aber auch Wachstumsperspektiven, wie wir sie noch nie erlebt haben." Der Umsatz soll 2025 um 25 bis 30 Prozent steigen, im militärischen Geschäft sogar um 35 bis 40 Prozent. Zugleich will Rheinmetall profitabler arbeiten - die operative Ergebnisrendite soll auf rund 15,5 (Vorjahr: 15,2) Prozent zulegen. Dabei berücksichtigt die Prognose "noch nicht die Verbesserung des Marktpotenzials, die sich (...) aufgrund der geopolitischen Entwicklungen in den zurückliegenden Wochen voraussichtlich ergeben wird". Die Bundesrepublik und Länder der Europäischen Union wollen ihre Verteidigungsausgaben massiv erhöhen - davon wird auch Rheinmetall profitieren. Der Konzern werde seine Prognose voraussichtlich bald aktualisieren, teilte Rheinmetall mit. Weniger rund läuft es indes im zivilen Geschäft der Düsseldorfer.

Der russische Überfall auf die Ukraine hat für die westliche Rüstungsindustrie die Wende gebracht. Die Branche wird dringend für die Stärkung der Streitkräfte gebraucht. Zusätzliche Dynamik gewinnt die Industrie durch die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der auf höhere Rüstungsausgaben der NATO-Staaten pocht und die USA zugleich von Europa abrücken lässt. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte mehrfach an die Rüstungsindustrie appelliert, ihre Produktion zu steigern, nun kommen weitere Anforderungen hinzu. Das spielt Rheinmetall in die Karten. "Rheinmetall stellt sich den Herausforderungen der Zeitenwende 2.0", sagte Papperger. "Wir sind darauf gut vorbereitet." Der Konzern erwägt derzeit, Teile seiner zivilen Produktion für die Autoindustrie auf Produkte für das Militär umzustellen. Zwei Werke wären davon betroffen. Rheinmetall ist dabei bereits einer der größten Munitionsproduzenten weltweit.

Rheinmetall hatte 2024 einen Umsatzanstieg von 36 Prozent auf rund 9,7 Milliarden Euro verbucht. Das operative Ergebnis (Ebit vor Sondereffekten) stieg um 61 Prozent auf 1,478 Milliarden Euro. Vor allem das margenstarke Geschäft mit Waffen und Munition trug dazu bei. Einen Umsatzrückgang von zwei Prozent auf zwei Milliarden Euro verbuchte Rheinmetall dagegen in der Sparte Power Systems, die unter der Schwäche der Autoindustrie litt. Auch der Gewinn schrumpfte hier. Im Gesamtkonzern erreichte der Auftragsbestand den neuen Rekordwert von 55 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für 2024 eine kräftig erhöhte Dividende von 8,10 (Vorjahr: 5,70) Euro je Anteilsschein erhalten.

Papperger will Rheinmetall erklärtermaßen zum "globalen Rüstungschampion" formen. Dabei setzt der Konzern neben Munition unter anderem auch auf Panzer. In Italien hat er ein Gemeinschaftsprojekt mit Leonardo geschmiedet, das milliardenschwere Panzer-Aufträge erwartet. Zusammen mit KNDS und Thales will Rheinmetall zudem bis 2040 die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc durch ein plattformübergreifendes Bodenkampfsystem ersetzen. In den USA buhlt Rheinmetall um den Zuschlag für die Entwicklung eines Nachfolgers des US-Schützenpanzers Bradley.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)