Trading-Chance Exxon: Kauf-Chance an wichtigem Support

Es gibt weltweit nur 151 Aktien, die als sogenannte Dividenden-Aristokraten bezeichnet werden. Das sind Aktien von Unternehmen, die über einen langen Zeitraum Jahr für Jahr ihre Dividende erhöht haben. Wenn eine solche Aktie zudem auch absolut trendstark ist, eröffnen sich bei den seltenen Rücksetzern äußerst lukrative Chancen. So zum Beispiel bei unserer heutigen Trading-Chance…

In unsicheren Zeiten, wenn die Börsenkurse purzeln und die Masse Angst bekommt, ergeben sich für ruhige Anleger auch wunderbare Kaufgelegenheiten. Wichtig ist dabei, nur Qualitätswerte zu kaufen. Diese Aktien erholen sich zuverlässig früher oder später und markieren neue Allzeithochs. Bei Aktien halten es die ganz großen Investoren so, dass sie keine Aktie für fünf Minuten halten, die sie nicht auch 20 Jahre halten würden. Und an dieser Weisheit und Maxime ist viel Logisches und Wahres dran. Exxon Mobil ist nun in unseren Fokus gerückt, da es sich um einen von nur 151 Dividenden-Aristokraten weltweit handelt. Zudem ist die Aktie über die gesamte Historie (seit 1968) extrem trendstark und läuft Unterstützungen sehr sauber an.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Kauf-Chance an Support-Zone

Die Erstnotiz der Aktie von Exxon Mobil geht auf das Jahr 1968 zurück. Damals notierte die Aktie bei etwa 2 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 109 US-Dollar ist bereits klar, welche Erfolgsstory diese Aktie für Investoren bis heute gewesen sein muss. Sämtliche Rückschläge wurden immer wieder hochgekauft, so dass sich der ultralangfristige Trend fortsetzen konnte und zu neuen Verlaufshochs führte. Zugegeben: die Zeit ab dem Jahr 2000 ist deutlich turbulenter verlaufen, zumal es mit dem Platzen der Dotcom-Blase zu Beginn des Jahrtausends, der Finanzkrise 2007/2008 und Corona 2020/21 zahlreiche Krisen gab, die die Börsen und damit auch den Kurs von Exxon Mobil durchrüttelten. Und genau hier liegt jedoch auch der entscheidende Unterschied zwischen Qualitätsaktien und 0815-Unternehmen. Die Top-Aktien werden nur temporär zurückgeworfen, bieten dann aber jeweils extrem lukrative Kauf-Gelegenheiten, während Aktien von Unternehmen, die wenig robust sind, in der Versenkung verschwinden und alte Höchstkurse nie wieder erreichen.

Als Dividenden-Aristokrat ist Exxon Mobil sozusagen immer auf der Kaufliste. Smarte Anleger warten bei der Aktie auf Rücksetzer, die meist durch ein allgemein schwieriges Umfeld begünstigt werden, um dann zuzuschlagen. Der aktuelle Rücksetzer ist unter anderem der Verunsicherung bezüglich der Auswirkungen von Donald Trumps Politik geschuldet. Im Oktober 2024 hatte der Aktienkurs noch ein neues Allzeithoch bei 126,34 US-Dollar erklommen. Der anschließende Rücksetzer ist zum Teil auf die Verunsicherung um die neue Ausrichtung der US-Wirtschaft zurückzuführen, hat aber auch einen banalen, fundamentalen Grund: Ab Oktober neigt der Rohölpreis klassischer Weise zur Schwäche. Da dies ein basis-Rohstoff für das Geschäft von Exxon Mobil ist, sinkt der Aktienkurs auch des Öfteren in den kalten Monaten.

Vom Allzeithoch bei 126,34 USD korrigierte die Aktie jüngst bis 103,67 US-Dollar. Damit fiel der Kurs bis an eine bedeutende Unterstützungszone, die sich unter anderem aus ehemaligen Hochs, sowie Zwischentiefs ergibt. Die Untergrenze dieser Zone markiert die Unterstützung bei 96 Dollar und ergibt sich aus dem Hoch des Jahres 2008 und dem Zwischentief vom Januar 2024. Die obere Begrenzung der Support-Zone resultiert unter anderem aus dem Hoch des Jahres 2014 und wurde mit dem aktuellen Zwischentief bei 103,67 und dem darauffolgenden Reversal offenbar erfolgreich getestet. Eine Umkehrkerze an der ersten bedeutenden Unterstützung nach einer fast 20-prozentigen Korrektur eignet sich aus unserer Sicht für einen Einstieg in diese Top-Aktie.

Quelle: www.tradingview.com

Was macht Exxon Mobil?

Exxon ist im Bereich der integrierten Erdöl- und Gasindustrie tätig. Energie ist eines der Themen in der heutigen Zeit, und wird es auch bleiben. Mit seinen drei Sparten „Upstream, Downstream und Chemical“ bedient das Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette. Im Bereich „Upstream“ fokussiert man sich auf die Förderung und Produktion von Erdöl. Im Segment „Downstream“ verarbeitet man Erdöl zu Endprodukten, wie Benzin, Diesel und Heizöl. Im Bereich „Chemical“ stellt das Unternehmen verschiedene Chemikalien her, die in diversen Industrien benötigt werden. So zum Beispiel Kunststoffe, Gummiarten und Chemikalien, die Zwischenprodukte für die Erzeugung von Produkten sind.

Long-Chance nutzen für Einstieg in Top-Aktie

Aktien dieser Güteklasse gibt es, wie bereits erwähnt, nur 151 auf der Welt. Derart trendstarke Titel bekommt man selten zu attraktiven Kursen. Wenn dann ein Rücksetzer eine solche Chance eröffnet, schlagen erfahrene Anleger zu. Besonders die Stabilität in der Entwicklung der Unternehmensergebnisse und der Dividenden sind ein großes Plus bei dieser Aktie. Wir sehen durch das Reversal an der Oberkante der Unterstützungszone eine erste Einstiegsgelegenheit in die Exxon-Aktie. Dazu haben wir einen Open End Turbo Optionsschein mit moderatem Hebel ausgewählt.

Open End Turbo Long Optionsschein auf Exxon Mobil

Um an einer potenziell positiven Trendfortschreibung partizipieren zu können haben wir einen Open End Turbo Long des Emittenten UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Basispreis, wie auch der Knockout liegen gleichauf bei 80,519 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 109 US-Dollar ergibt sich ein Hebel von 3,83. Wir halten einen Stop-Loss bei etwa 90 Dollar in der Aktie für sinnvoll. Das entspricht im Produkt etwa 0,50 Euro. Die WKN lautet HD1UEH.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 126,34 USD

Unterstützungen: 96 und 104 USD

Open End Turbo Long Optionsschein auf Exxon Mobil

Basiswert Exxon Mobil WKN HD1UEH ISIN DE000HD1UEH0 Basispreis 80,519 USD K.O.-Schwelle 80,519 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,83 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,50 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

