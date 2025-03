EQS-News: Mensch und Maschine Software SE stellt Geschäftsbericht 2024 vor

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mensch und Maschine Software SE stellt Geschäftsbericht 2024 vor



13.03.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hohe Zukunftsinvestitionen und Cashflow-Rekord

- Dividende 185 Cent / +12% - 75 Cent ohne Steuerabzug

- Mittelfristiges Ziel: Gewinnverdoppelung in 4-5 Jahren

Wessling, 13. März 2025 – Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) beschreibt im heute vorgestellten Geschäftsbericht 2024, wie mit hohen Investitionen in neue interne IT-Systeme, die Umstellung des Autodesk-Abrechnungsmodells sowie in die eigenen Softwareprodukte eine sehr solide Basis für die weitere Zukunft des Unternehmens geschaffen wurde.

Trotz der damit einhergehenden Belastungen konnte MuM fast durchgängig höhere Ergebnisse als 2023 erzielen - beim Nettogewinn waren es mit +4,8% auf 180 Cent/Aktie sogar etwas mehr als vorab gemeldet, ebenso beim Rekord-Cashflow mit +23% auf EUR 62,32 Mio bzw. 369 Cent/Aktie.

Die MuM-Verwaltung wird der Hauptversammlung am 8. Mai 2025 einen Dividendenvorschlag von 185 Cent (Vj 165 / +12%) unterbreiten, wieder wahlweise in bar oder als Aktiendividende. Dabei stammen 75 von 185 Cent aus dem steuerlichen Einlagenkonto nach §27 KStG, können also ohne Steuerabzug ausgeschüttet werden.

MuM-CFO Markus Pech gibt einen optimistischen Ausblick für 2025/26: „2025 erwarten wir ein Plus von +9-19% beim EPS und planen eine Dividendenerhöhung um +20-30 Cent auf 205-215 Cent. Für 2026 erwarten wir ein stärkeres Wachstum von +13-25% beim EPS und planen +25-40 Cent mehr Dividende.“ Chairman Adi Drotleff blickt weiter in die Zukunft: „Als mittelfristiges Ziel sehen wir nach wie vor eine Gewinnverdoppelung in 4-5 Jahren, also ein EPS >360 Cent bis zum Jahr 2028 oder 2029.“

