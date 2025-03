Hugo Boss will profitabler werden - Höhere Dividende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Modekonzern Hugo Boss kämpft mit der schwächelnden Kauflaune der Kunden und will nach Einbußen 2024 im neuen Geschäftsjahr zulegen.

"Makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten bleiben 2025 hoch, wobei die gedämpfte Verbraucherstimmung auf der Geschäftsentwicklung lastet", erklärte der Konzern am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz für das vergangene Jahr. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) solle 2025 um fünf bis 22 Prozent auf 380 bis 440 Millionen Euro steigen. Zudem wolle Hugo Boss profitabler werden und die Ebit-Marge auf neun bis zehn Prozent verbessern. Im vergangenen Jahr sei das operative Ergebnis um zwölf Prozent auf 361 Millionen Euro geschrumpft. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,40 Euro je Anteilsschein erhalten - fünf Cent mehr als zuletzt.

Der Konzern wolle seine Kosten weiter senken, kündigte Vorstandschef Daniel Grieder an. Im Blick habe das Management unter anderem die Luftfrachtkosten. Diese seien deutlich höher als die Seefrachtkosten, so dass Hugo Boss verstärkt auf den Transport per Schiff umsteigen könne. Die Investitionen würden 2025 voraussichtlich auf 200 bis 250 Millionen Euro gesenkt nach zuletzt 286 Millionen Euro. Einen Stellenabbau plane der Konzern derzeit nicht. Weltweit beschäftigte das Unternehmen Ende 2024 rund 18.600 Mitarbeiter.

Im Amerika-Geschäft konnte Hugo Boss seinen Umsatz im vierten Quartal mit einem Plus von 13 Prozent deutlich stärker steigern als in anderen Märkten wie etwa Europa oder China. Über die Auswirkungen von Schutzzöllen wie in den USA gebe es noch keine Klarheit, sagte Firmenchef Grieder. "Wir verfolgen die Diskussion über Zölle sehr genau." Das Unternehmen habe derzeit keine Pläne, die Preise anzupassen. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr sein anvisiertes Umsatzziel von fünf Milliarden Euro und sein Margenziel von zwölf Prozent über das Jahr 2025 hinaus verschoben. Die Ziele seien absolut realistisch, sagte Grieder. Er wollte sich aber erneut nicht zeitlich festlegen. Der Aktienkurs stieg am Donnerstag zeitweise um fast vier Prozent, gab aber später nach und notierte zur Mittagszeit rund vier Prozent im Minus.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)